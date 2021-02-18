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Irak'ta iki üniversite mezunu Um Rıza, Bağdat'ın ilk kadın oto tamircisi oldu

Irak'ta iki üniversite mezunu Meysun Abdurrahim alanında iş bulamayınca Bağdat'ın ilk kadın oto tamircisi olarak toplumdaki "erkek işi" algısını kırdı.

Irak'ta iki üniversite mezunu Um Rıza, Bağdat'ın ilk kadın oto tamircisi oldu
AA

Üniversitenin Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünden lisans ve İslami Bilimler Bölümünden de ön lisans diplomasına sahip olan 36 yaşındaki Um Rıza lakaplı Meysun Abdurrahim, erkek egemen bir sektör olan oto tamirciliğini başarıyla yapıyor.Bu işi babasının yanında çıraklık yaparak öğrenen Um Rıza, atölyesine getirilen araçlardaki neredeyse tüm arızaları ustaca giderebiliyor.

Araçlarını getiren sürücüler, karşılarında bir kadın oto tamircisi görünce kısa süreli şaşkınlık yaşasa da Um Rıza'nın otomobiller konusundaki ustalığı sayesinde atölyeden memnun ayrılıyor.

- "Devlette atama olmadığı için iş bulamadım"

Bağdat'ın ilk kadın oto tamircisi Um Rıza, bu mesleğe başlama serüvenini ve Irak gibi erkek egemen bir toplumda bu işi yapmanın zorluklarını AA muhabirine anlattı.Um Rıza, "Arap Dil Edebiyatı (lisans) ve İslami Bilimler (ön lisans) alanında iki üniversite diplomasına sahibim. Devlette atama olmadığı için iş bulamadım." dedi.

Bu işi henüz çocuk yaşlarda babasından öğrendiğini belirten Um Rıza, "Bu meslekteki deneyimi rahmetli babamdan edindim. Babam başımda durur motorun nasıl tamir edileceğini öğretirdi. Daha 14 yaşındayken Japon menşeli otomobilleri tamir etmeye başlamıştım." diye konuştu.

- "Bazen erkeklerin beceremediği işleri yapıyorum"

Erkek egemen bir sektörde çalışması ve yaşadığı şehirde bu işi yapan tek kadın olmasına ilişkin ise Um Rıza, şunları söyledi:

"Babamla çalışırken atölyeye gelenler beni görünce şaşırıyordu. Ancak herhangi bir mahalle baskısıyla veya kimsenin itirazıyla karşılaşmadım. Beni teşvik edenler bile oldu."

Sadece oto tamirciliği ile sınırlı kalmayıp elektrik ve tesisat işleri de yaptığını ifade eden Um Rıza, "Bazen erkeklerin beceremediği işleri yapıyorum." şeklinde konuştu.Her sabah Bağdat'ın çevre semtlerinden birinde bulunan evinden başkentin merkezindeki atölyesine geldiğini dile getiren, Um Rıza şunları anlattı:

"Atölyenin bulunduğu Bağdat'ın merkezi sayılan Mansur bölgesinde kadınların bulunduğu ve yönettiği iş yerleri çok. O yüzden burada fazla dikkat çekmiyorum. Yeni bir iş yeri açma hedefim var ancak maddi durumum henüz buna el vermiyor."

- "İşini bir erkekten çok daha iyi yapıyor"

Aracını tamire getiren Bağdatlı Karrar isimli genç ise yaşadığı ilk şaşkınlığı ve aldığı hizmetten duyduğu memnuniyeti şöyle ifade etti:"İlk defa bir kadın oto tamircisi gördüm. Ancak işinde çok iyi, hiçbir kusur yok. Kadın tamirci gören erkek sürücüler ilk başta biraz çekinebiliyor ancak daha sonra işini bir erkekten çok daha iyi yaptığını görebiliyor."

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