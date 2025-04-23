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        Haberler Dünya İran, ABD ile Umman'da yapılacak teknik görüşmelerin 26 Nisan'a ertelendiğini açıkladı | Dış Haberler

        İran, ABD ile Umman'da yapılacak teknik görüşmelerin 26 Nisan'a ertelendiğini açıkladı

        İran, ABD ile bugün Umman'da yapılacak uzmanlar düzeyindeki teknik görüşmelerin 26 Nisan'a ertelendiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 09:22 Güncelleme: 23.04.2025 - 09:22
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        İran-ABD görüşmeleri ertelendi
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        İran, ABD ile bugün Umman'da yapılacak uzmanlar düzeyindeki teknik görüşmelerin 26 Nisan'a ertelendiğini duyurdu.

        İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

        Bekayi, Umman'ın önerisi ve İran ile ABD heyetlerinin mutabakatıyla, iki taraf arasındaki dolaylı görüşmeler çerçevesinde bugün yapılması planlanan uzmanlar düzeyindeki teknik görüşmelerin iki ülke heyet başkanlarının katılımıyla 26 Nisan'a ertelendiğini bildirdi.

        İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ

        İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Hamaney'e göndermişti. Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

        İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman’da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı.

        Taraflar, 19 Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da yeniden Umman'ın aracılığında bir araya gelmişti. Hem İran hem de ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.

        İran, 23 Nisan'da Umman'da uzmanlar düzeyinde teknik görüşmeler yapılacağını ardından da 26 Nisan'da yine Umman'da dolaylı görüşmelerin devam edeceğini bildirmişti.

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