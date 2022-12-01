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Haberler Dünya İran'da Dünya Kupası sonucuna sevinen genç öldürüldü - Haberler
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İran'da yeni gerilim: Dünya Kupası'nda İran'ın yenilgisine sevinen 27 yaşındaki genç öldürüldü

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin öldürülmesiyle başlayan protestolar sürerken yeni bir gerilim daha ortaya çıktı. 2022 Dünya Kupası'nda ABD'ye yenilen İran'ın mağlubiyetine sevinen 27 yaşındaki genç, güvenlik güçleri tarafından öldürüldü

İran'da Dünya Kupası sonucuna sevinen genç öldürüldü - Haberler
İran'da Dünya Kupası sonucuna sevinen genç öldürüldü
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HABERTURK.COM

İran, 2022 Dünya Kupası'na 29 Kasım akşamı ABD'ye 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Mağlubiyetin ardından kimi İranlılar üzülürken kimileri de sevindi, Katar'da ve İran'da hükümet karşıtı gösteriler yapıldı.

İnsan hakları aktivistlerine göre, 27 yaşındaki Mehran Samak, Tahran'ın kuzeybatısındaki Hazar Denizi kıyısındaki bir şehir olan Bandar Anzali'de İran'ın yenilgisinin ardından arabasının kornasını çaldığı için vurularak öldürüldü.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları (IHR) grubu, Samak'ın "milli takımın ABD'ye karşı yenilgisinin ardından güvenlik güçleri tarafından doğrudan hedef alındığını ve başından vurulduğunu" söyledi.

ABD maçında forma giyen Saeid Ezatolahi de Samak'ı tanıdığını açıkladı ve birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Samak'ı "çocukluk takım arkadaşı" olarak tanımlayan Ezatolahi, Instagram'da "Dün geceki acı kaybın ardından, senin vefat haberin kalbimi ateşledi" ifadelerini kullandı. Arkadaşının nasıl öldüğüne ilişkin yorum yapmayan Ezatolahi, "Bir gün maskeler düşecek, gerçekler ortaya çıkacak" dedi.

İRAN'DAKİ PROTESTOLAR

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Emir Ali Hacızade ise Tahran’daki bir üniversitede yaptığı açıklamada protesto gösterilerinde şu ana kadar güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İranlı yetkililer öldürülen kişilerin güvenlik güçleri tarafından değil, "provokatörler" tarafından öldürüldüğünü savunuyor.

New York merkezli İran İnsan Hakları (CHRI) grubuna göre, 60'ı 18 yaşın altında, 29'u kadın olmak üzere en az 448 kişi hayatını kaybetti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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