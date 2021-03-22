İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 80 kişi hayatını kaybetti

AA

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 80 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 357 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 773'ünün hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Lari böylece toplam can kaybının 61 bin 877'ye, vaka sayısının da 1 milyon 808 bin 422'ye çıktığını belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 861'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 549 bin 649'a ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 12 milyon 221 bin 274 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü​​​​​​​ ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 12 şehrin "kırmızı", 39 şehrin "turuncu" olarak belirlendiğini ve buralara giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.