İran'ın "Hakiki Vaat" operasyonunun adı nereden geliyor?

İran, İsrail’e insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle misilleme saldırısı başlattı. İsrail’in, Suriye’nin başkenti Şam’da düzenlediği saldırıda ikisi general 7 yetkilisini kaybeden İran, İsrail’deki pek çok noktayı hedef aldı.

İran’ın 200’den fazla İHA, balistik ve seyir füzesi kullandığı saldırıya “Hakiki Vaat” (True Promise) adı verildi. Devrim Muhafızları Ordusu’nun açıklamasında operasyonun "İsrail suçlarının cezalandırılmasının" bir parçası olduğu ifade edildi.

Peki operasyonun adı nereden geliyor?

İran’ın başlattığı operasyonun adı, “vadedilmiş topraklar” (arzı mevud) ifadesine bir gönderme içeriyor. REKLAM Kuruluş bildirisinde İsrail'in Yahudi halkının doğal ve tarihi haklarına dayanılarak kurulduğu iddiası bulunuyor. Bu "tarihi haklar" kavramı "Kitabı Mukaddes" kaynaklı "vadedilmiş topraklar" kavramına dayanıyor. Vadedilmiş toprakların sınırları Nil deltasından Fırat Nehri’nin doğduğu bölgeye kadar uzanıyor. İRAN-İSRAİL GERİLİMİ İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.