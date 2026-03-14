        Haberler Dünya İranlı yetkili: Ukrayna meşru hedeftir | Dış Haberler

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 20:50 Güncelleme:
        İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'e insansız hava aracı (İHA) desteği veren Ukrayna'nın İran'a karşı "fiilen savaşa dahil olarak meşru hedef olduğunu" söyledi.

        Azizi, X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Başarısız Ukrayna, İsrail rejimine insansız hava aracı desteği sağlayarak, fiilen savaşa dahil olmuş ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca tüm topraklarını İran için meşru bir hedef haline getirmiştir." ifadelerini kullandı.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İran'a karşı bölgeye İHA ve uzman ekip gönderdiklerini duyurmuştu.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Muskat'ta İstiklal Marşı anıldı

        Muskat'ta Türkiye'nin bağımsızlık ruhu sınırları aştı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'den Tedesco kararı!
        Fenerbahçe'den Tedesco kararı!
        İlber
        İlber
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Firari deprem sanığı yakalandı
        Firari deprem sanığı yakalandı
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Bir araya geldiler
        Bir araya geldiler