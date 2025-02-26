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        Haberler Magazin İrem Derici'den Sevda Türküsev'e karşı atak! "Beni küçük düşürdün" davası açacak - Magazin haberleri

        İrem Derici'den Sevda Türküsev'e karşı atak

        Şarkıcı İrem Derici, yazar Sevda Türküsev'e, "Beni küçük düşürdün" davası açacak. Nedeni; hakkında küçük düşürücü ifadeler kullandığı iddiası ve kendisini izinsiz görüntüye alması

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 09:43 Güncelleme: 26.02.2025 - 09:48
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        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
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        Yazar Sevda Türküsev, şarkıcı İrem Derici ile geçtiğimiz günlerde aynı uçakta yolculuk yapmıştı. Türküsev, uçak yere indikten sonra havaalanından yayımladığı bir videoyla Derici ve ekibine sitem etmişti.

        Sevda Türküsev, yayınladığı videoyla, uçuş boyunca herhangi bir sorun yaşamadığını ancak uçak yere indikten sonra İrem Derici ve ekibinin yüksek sesle konuşup, gülmeleri nedeniyle çevredekileri bir hayli rahatsız ettiğini ifade etmişti.

        "TOPLUM İÇİNDE NASIL DAVRANILIR ÖĞRENİN" DEMİŞTİ

        Sevda Türküsev, ayrıca İrem Derici'nin toplumsal alanlarda nasıl davranması gerektiğini bilmediğini belirterek; "Şu arkadan gelen sesler İrem Derici'den geliyor. Maalesef aynı uçaktaydık. Bir insanın sesi bu kadar güzel olup, toplum içinde nasıl davranacağını bilmemesi enteresan. Küfürlü konuşmalar, bağırarak gülmeler… Komple ekipçe sanki özel mekânları gibi hareket ediyorlar. Sanatçı, bir bütündür ama önce toplum içinde nasıl davranılır öğrenin" ifadelerini kullanmıştı.

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        İREM DERİCİ'DEN KARŞILIK

        Sevda Türküsev'in eleştirilerine karşılık veren İrem Derici de "Sus kız mutsuz lübin! Uçağa binerken sözde bizimle gülüyordu, keko. Hay Allah, lüzumsuz abla" ifadelerini kullanmıştı.

        DAVA AÇIYOR

        İrem Derici ayrıca avukatı Ayşegül Mermer aracılığı ile yaptığı açıklamada Sevda Türküsev'e dava açacağını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Basın ve kamuoyuna;

        Müvekkilim İrem Derici 24 Şubat 2025 günü İstanbul Havalimanı'nda hiç tanımadığı isminin sonradan Sevda Türküsev olduğunu öğrendiği şahıs tarafından izni olmadan cep telefonu kamerasıyla kayda alınıp asılsız iddialara maruz kalmıştır. Sevda Türküsev, müvekkili bir yandan kameraya çekip bir yandan da duyacağı şekilde yüksek sesle “Şu arkadan gelen İrem Derici ve ekibi. Bir insanın sesinin bu kadar güzel olup toplum içinde nasıl davranacağını bilmemesi ne kadar acı bir olay. Sanki uçak onların havalimanı onların kaka kikiki bağırarak konuşma anormal anormal davranışlar. Ayıp be! Sanatçı, her şeyiyle bir bütün, tek başına bir sesle de olmuyor işte!" şeklinde sözlerle ithamlarla bulunmuştur.

        Sevda Türküsev kamera kaydını tüm sosyal medya hesabından paylaşarak kamuya mâl olmuş bir sanatçı olan müvekkili küçük düşürücü asılsız ve mesnetsiz ithamlarını etkileşim kazanmak için takipçileri ile paylaşmıştır.

        Daha önce benzer şekilde kaotik bir ortam yaratmak ve bundan beslenmek saiki ile gerçek dışı haberlere taraf olan ve bu tip süreçlerin içinde yer alan şahsın müvekkil İrem Derici hakkındaki iddiaları tamamen gerçek dışı ve mesnetsiz bir nitelik taşımaktadır. Bu hususu kamuoyunun bilgisine sunarız. Ayrıca uçak içerisinde hava yollarının çalışanlarına herhangi bir şikâyetini intikal ettirmeyen şahsın uçaktan indikten sonra bu şekilde bir paylaşım yapmasından beklediği menfaati de kamuoyunun takdirine sunuyoruz.

        İrem Derici Vekili Av. Ayşegül Mermer.

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        #irem derici
        #Sevda Türküsev
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