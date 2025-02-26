Yazar Sevda Türküsev, şarkıcı İrem Derici ile geçtiğimiz günlerde aynı uçakta yolculuk yapmıştı. Türküsev, uçak yere indikten sonra havaalanından yayımladığı bir videoyla Derici ve ekibine sitem etmişti.

Sevda Türküsev, yayınladığı videoyla, uçuş boyunca herhangi bir sorun yaşamadığını ancak uçak yere indikten sonra İrem Derici ve ekibinin yüksek sesle konuşup, gülmeleri nedeniyle çevredekileri bir hayli rahatsız ettiğini ifade etmişti.

"TOPLUM İÇİNDE NASIL DAVRANILIR ÖĞRENİN" DEMİŞTİ

Sevda Türküsev, ayrıca İrem Derici'nin toplumsal alanlarda nasıl davranması gerektiğini bilmediğini belirterek; "Şu arkadan gelen sesler İrem Derici'den geliyor. Maalesef aynı uçaktaydık. Bir insanın sesi bu kadar güzel olup, toplum içinde nasıl davranacağını bilmemesi enteresan. Küfürlü konuşmalar, bağırarak gülmeler… Komple ekipçe sanki özel mekânları gibi hareket ediyorlar. Sanatçı, bir bütündür ama önce toplum içinde nasıl davranılır öğrenin" ifadelerini kullanmıştı.