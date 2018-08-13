İHA'nın haberine göre, önceki gün Bodrum’da bir beach club'da sahne alan İrem Derici hayranlarına unutulmaz bir gün yaşattı. Yeni çıkardığı albümden şarkılar seslendiren ünlü sanatçı sahneye çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Derici, ezan sesini duyunca gazetecilere “Ezan bitsin ondan sonra röportajımıza kaldığımız yerden devam edelim. Üstüne konuşmayalım” dedi. Ezanı dinleyen Derici daha sonra röportajına kaldığı yerden devam etti.

KENDİNİ EVE KAPATTI

Evden çıkmadığını ve bu yüzden hayatında biri olmadığını söyleyen İrem Derici “Dışarı çıkmıyorum. Dışarı çıkmayınca yeni bir insanla tanışmıyorum. Kimseyle tanışmayınca bir flört durumu olmuyor. Benim şu an kargo getiren biri ya da sipariş getiren birine ilk görüşte aşık olmam lazım. Dışarıdan gördüğüm tek insan genelde, eve kargo ya da sipariş getiren kargocular ve kuryeler oluyor. O yüzden aşık olacak vaktim bile yok. Kimseyi görmüyorum zaten” dedi.

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