'MESAFE' SORUNU

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Senarist ve oyuncu Gülse Birsel'in dijital bir platformda 30 milyon liraya anlaştığı konuşulan 'Yılbaşı' adlı projesinde yer alan İrem Sak, sevgilisi Furkan Korkmaz'la Etiler'de görüntülendi. Çift, bir mekanda baş başa yemek yedi.

Neşeli oldukları görülen ve basın mensuplarıyla sohbet eden ikili, mekan çıkışında mutlu olduklarını dile getirdi.