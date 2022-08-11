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İrem Sak ile Furkan Korkmaz'ın 'mesafe' sorunu!

İrem Sak ile NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen sevgilisi Furkan Korkmaz, gazetecilerin, "Uzak ilişki yaşamak zor oluyor mu?" sorusunu yanıtladı. Ünlü oyuncu, "Oluyor." derken, Korkmaz ise, "Her ilişkinin zorlukları var. Bizimki de mesafe olsun, başka sorunlar olmasın." açıklamasını yaptı

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  • İrem Sak ile Furkan Korkmaz'ın 'mesafe' sorunu! - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Senarist ve oyuncu Gülse Birsel'in dijital bir platformda 30 milyon liraya anlaştığı konuşulan 'Yılbaşı' adlı projesinde yer alan İrem Sak, sevgilisi Furkan Korkmaz'la Etiler'de görüntülendi. Çift, bir mekanda baş başa yemek yedi.

    Neşeli oldukları görülen ve basın mensuplarıyla sohbet eden ikili, mekan çıkışında mutlu olduklarını dile getirdi.
  • İrem Sak ile Furkan Korkmaz'ın 'mesafe' sorunu! - Magazin haberleri

    'MESAFE' SORUNU

    Sak'a muhabirler NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen sevgilisi ile alakalı, "Uzak ilişki yaşamak zor oluyor mu?" sorusunu yöneltti.

    Ünlü oyuncu, "Oluyor." derken, Korkmaz ise, "Her ilişkinin zorlukları var. Bizimki de mesafe olsun, başka sorunlar olmasın." şeklinde konuştu.
  • İrem Sak ile Furkan Korkmaz'ın 'mesafe' sorunu! - Magazin haberleri

    "BENİM!"

    İlişkilerini çok fazla göz önünde yaşamayı tercih etmeyen Sak ve Korkmaz, birkaç gün önce kural bozmuştu.

    İrem Sak, sevgilisinin son paylaşımına kalp emojisiyle "Benim!" yorumunu yapmıştı. Furkan Korkmaz da Sak'a "Hatun!" sözleriyle karşılık vermişti. Çift, böylelikle birlikteliklerini sosyal medyaya da taşımış olmuştu.
  • İrem Sak ile Furkan Korkmaz'ın 'mesafe' sorunu! - Magazin haberleri

    "SİZ NEREDEN ÇIKTINIZ!"

    Ayrıca ikili, geçtiğimiz aylarda Yeniköy'de görüntülenmişti. Bir anda kameraları karşısında gören İrem Sak, şaşkınlığını gizleyememiş ve "Aman, siz nereden çıktınız!" diyerek, tepkisini dile getirmişti.
  • İrem Sak ile Furkan Korkmaz'ın 'mesafe' sorunu! - Magazin haberleri

    "ARKADAŞIZ" DEMİŞTİ

    Sak, daha sonra Furkan Korkmaz hakkında, "Beraber yemek yedik, sadece arkadaşız." diyerek, "aşk" söylentilerini reddetmişti.

    Ancak ikili, daha sonra birlikteliklerini ilan etmişti.
  • İrem Sak ile Furkan Korkmaz'ın 'mesafe' sorunu! - Magazin haberleri

    "3 YILDIR SEVGİLİM YOK"

    Öte yandan ünlü oyuncu, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunmuştu. Sak, "Hiç seni sevgilinle görmedik. Bir ilişkin oldu mu?" sorusuna, "Evet, görmediniz. Denk gelmedi. Çekemediler. En son 2017'de sevgilim oldu, ayrıldık. 3 yıldır sevgilim yok." yanıtını vermişti. İrem Sak, son sevgilisinin ise sektörden biri olduğunu ifade etmişti.
  • İrem Sak ile Furkan Korkmaz'ın 'mesafe' sorunu! - Magazin haberleri

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