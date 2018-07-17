İrem Sak'tan Erkan Petekkaya yorumu

Ünlü Youtuber Danla Biliç'in son video çekimine konuk olan sempatik oyuncu İrem Sak, meslektaşı Erkan Petekkaya ile ilgili yorumlarda bulundu. Erkan Petekkaya'nın tarzı olmadığını ifade eden Sak, "Erkan Petekkaya asla, asla, asla... Onun karşısında kim olursa ona tamam" dedi