Irina Shayk: İnsanların düşüncelerini hiç önemsemedim

"HİÇ ZAYIF DEĞİLSİN' DEDİLER, UMURSAMADIM"



Irina Shayk, "Kariyerimin ilk döneminde bile başka insanların benim hakkımdaki fikirlerini hiç önemsemedim. O dönemde benim hakkımda 'Aman Tanrım! Kesinlikle bir modele benzemiyor. Zayıf değil, çok seksi... Asla bir model olamayacak' dediler. Ben her zaman böyleydim. Hayır, bir iş almak için 10 kilo vermeyecektim. Annem bana her zaman çok inatçı olduğumu söyler. Bu benim kişiliğimin bir parçası" dedi.



Başkalarının kendisi hakkında düşündüklerini hâlâ hiç önemsemediğini ifade eden Irina Shayk, "Çünkü çok meşgulüm ve bunlara ayıracak vaktim yok" ifadelerini kullandı.