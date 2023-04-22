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Irina Shayk: İnsanların düşüncelerini hiç önemsemedim

Irina Shayk, kariyerinin ilk döneminde bile insanların hakkındaki düşüncelerini umursamadığını açıkladı. Shayk, "Annem bana her zaman çok inatçı olduğumu söyler. Bu benim kişiliğimin bir parçası" şeklinde konuştu

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  • Irina Shayk: İnsanların düşüncelerini hiç önemsemedim - Magazin haberleri

    Kızı Lea'nın babası Bradley Cooper ile yeniden bir araya geldiği iddialarıyla uzun süredir gündemde olan Irina Shayk, mesleğe adım atmaya çalıştığı ilk dönemlerde yaşadıklarını anlattı. Moda dünyasına adım attığı ilk dönemde kendisine yöneltilen eleştirileri dikkate almayan Shayk, hakkında bilinmeyenleri açıkladı.
  • Irina Shayk: İnsanların düşüncelerini hiç önemsemedim - Magazin haberleri

    "HİÇ ZAYIF DEĞİLSİN' DEDİLER, UMURSAMADIM"

    Irina Shayk, "Kariyerimin ilk döneminde bile başka insanların benim hakkımdaki fikirlerini hiç önemsemedim. O dönemde benim hakkımda 'Aman Tanrım! Kesinlikle bir modele benzemiyor. Zayıf değil, çok seksi... Asla bir model olamayacak' dediler. Ben her zaman böyleydim. Hayır, bir iş almak için 10 kilo vermeyecektim. Annem bana her zaman çok inatçı olduğumu söyler. Bu benim kişiliğimin bir parçası" dedi.

    Başkalarının kendisi hakkında düşündüklerini hâlâ hiç önemsemediğini ifade eden Irina Shayk, "Çünkü çok meşgulüm ve bunlara ayıracak vaktim yok" ifadelerini kullandı.
  • Irina Shayk: İnsanların düşüncelerini hiç önemsemedim - Magazin haberleri

    "İNSANLARIN FİKİRLERİNE AYIRACAK ZAMANIM YOK"

    Kızı Lea'nın bakımını dadıya emanet etmeyen ünlü isim, "Bir dadımız yok. Bu yüzden de bir yandan kariyerimi sürdürürken yemek ve temizlik ile ilgilenirken diğer yandan da kızımı giydirmek, okula götürmek ve bütün annelerin yaptıklarını yapmak zorundayım. Bu yüzden insanların hakkımdaki fikirlerine ayıracak zamanım yok" şeklinde konuştu.
  • Irina Shayk: İnsanların düşüncelerini hiç önemsemedim - Magazin haberleri

    Bu sözleriyle bazı ünlülerin aksine sosyal medyada kendisine yöneltilen eleştirilere ve yorumlara neden yanıt vermediğini de ifade eden Irina Shayk, "Neden o paylaşıma gelen iki bin tane yorumu okuyayım ki! Arkadaşlarım ve ailem var. Beni seviyorlar. Ben de kim olduğumu biliyorum. Bu yüzden de insanların hakkımdaki fikirlerine zerre kadar önem vermiyorum" dedi.
  • Irina Shayk: İnsanların düşüncelerini hiç önemsemedim - Magazin haberleri

    "ONA HER ZAMAN HAYRANDIM"

    Kendine güven konusunda örnek aldığı kişinin büyükannnesi olduğunu ifade eden Irina Shayk, "Ona her zaman hayrandım. Her konuda benim idolümdü. Her zaman bana söyleyecek güzel sözleri vardı. İşte gerçek güzellik budur..." açıklamasında bulundu.
  • Irina Shayk: İnsanların düşüncelerini hiç önemsemedim - Magazin haberleri

    "OLDUĞUN KİŞİYİ DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA DEĞİLSİN"

    Irina Shayk, dergiye yaptığı samimi açıklamalar sırasında anne olmanın kendisini nasıl değiştirdiğini de ifade etti. Shayk, "Annelik, kesinlikle bende bir ışık yanmasına neden oldu. Sen bir annesin; meşgulsün, hala kendin için zamanın var ve olduğun kişiyi değiştirmek zorunda değilsin. Bir annesin.. Evet ama bu senin mini bir etekle ve çekici bir görünümle sokağa çıkamayacağın anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

    Fotoğraflar: AP

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