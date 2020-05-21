İş Bankası, “Geleceğe Öde” platformunu hayata geçirdi

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Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle, Covid-19 pandemisi nedeniyle ticari faaliyetleri kesintiye uğrayan işletmelere yönelik, Bankanın teknoloji iştiraki Softtech tarafından “Geleceğe Öde” platformu hayata geçirildi.

İşletmelerle bireyleri bir araya getiren, sunduğu deneyimle pandemi sonrası dönemde de yaşamaya devam edecek şekilde tasarlanan platform ile pandeminin yarattığı ekonomik zorluklar sonucu işletmelerin yaşadığı nakit akışı zorluğuna çözüm sağlanması hedefleniyor.

Müşterilerin hizmet veya ürünü sonradan almak üzere, küçük işletmelerin hayatta kalmalarına destek olmaları sağlanan, bu yönüyle bir dayanışma platformu olan “Geleceğe Öde”, kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuluyor.

www.gelecegeode.com platformu üzerinde bireyler, müdavimi oldukları işletmelerin site içerisindeki ürün ve hizmetlerini kupon kurgusu üzerinden önden satın alıyor ve sonrasında satın almış oldukları ürün veya hizmetleri bu kuponlar karşılığında işletmelerde kullanabiliyor. Platform üzerinde yer alan işletmeler de, ön satış yaptıkları müşterilerine indirimli fiyatlarla kupon satışı yapıyor. Böylece bireyler avantajlı fiyatlardan yararlanırken, işletmeler de hiçbir komisyon ödemeden ön satış yaparak nakit akışlarına süreklilik kazandırıyor.