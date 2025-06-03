İş GYO Genel Müdürü Ülkü: Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar

İş GYO Genel Müdürü Ömer Barlas Ülkü, gayrimenkul sektörünün son durumunu değerlendirirken, İŞ GYO'nun faaliyetleri ve gelecek hedefleri ile Kasaba Modern projesinin detaylarını anlattı.

Ülkü, mevcut faiz oranları ve krediye ulaşımdaki zorlukların konut piyasasını etkilediğini belirterek, "Konut satışlarında mayıs-haziran-temmuz aylarında biraz yavaşlama görebiliriz, ağustos, eylül gibi tekrar canlanır. 1.5-1.6 milyon satış görürüz yıl sonunda. Faiz 25’lere gelirse hızlanma başlar piyasada. 2026’yı bulacak gibi görünüyor. Orta-üst ve üst gelir grubu için projeler yapılıyor, orta grup için pek proje yok şu an piyasada. Talep artarsa bu fiyatları ararız. Orta gelirlinin alabilmesi için de gelirinin de ona göre artması lazım. Süreç 1-2 yıl daha böyle devam edecek gibi görünüyor. Konutta dolar bazlı toplam kredi miktarı 10’da 1’ine indi. Aile bütçelerinin çoğu eğitim, kira, gıda harcamalarına gidiyor. Eğitim fiyatlarının artmasında da gayrimenkulün payı olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada çalışan insanların da kirası ve konut harcamaları artıyor" dedi.

REKLAM "MEVDUAT VE ALTINDAN KONUTA GEÇİŞ OLUYOR" Vatandaşların bu dönemde mevduat ve altın yatırımlarını zaman zaman konuta aktardıklarını belirten Ülkü, "Ara ara konuta dönüş görüyoruz. Biraz 'Mevduatta yeterli kazanamıyor muyum ya da altından yeterince kazandım' gibi düşünülünce çözülüp konuta geçiş oluyor. Altından çıkıp konuta giriliyor. Geleneksel model olarak bu sürüyor. Altın biriktirip konut alıyorlar. Faizler gerilediğinde para biraz borsaya, biraz konuta, biraz iş yatırımlarına gider" diye konuştu. "KONUT TALEBİ ARTTIĞINDA ARZ SORUNU YAŞANABİLİR" İnşaat ruhsat ve izin rakamlarındaki düşüşe de değinen Ülkü, "Talep arttığında tabii arz sorunu olabilir. Yapı ruhsat sayılarındaki düşüşü görüyoruz. Bu sorun yaratabilir" dedi. "YURT DIŞI KONUT YATIRIMLARI PİYASAYI ETKİLEYECEK DURUMDA DEĞİL" Yurt dışına yapılan gayrimenkul yatırımlarının artmasıyla ilgili, "Yurt dışı konut yatırımları piyasayı etkileyecek durumda değil" ifadelerini kullanan Ülkü, "Yurt dışında özellikle Avrupa’da kirada çok yüksek vergiler var. Yaşanmak için alınabilir tabii. Gelir amaçlı alanların vergi oranlarını iyi araştırması gerekir. İstanbul'da amortisman miktarları çok iyi noktalara geldi. Projelerde 18 yıllara geldi, 25 yıldı bir dönem. Şehir içinde 15-16 yıllarda" ifadelerini kullandı.

"AKTİF BÜYÜKLÜĞÜMÜZ 47,7 MİLYAR TL, ÖZ KAYNAKLARIMIZ İSE 39,1 MİLYAR TL BÜYÜKLÜĞÜNDE" İş GYO'nun 2024'ü iyi geçirdiğini aktaran Ömer Barlas Ülkü, "2024 yılında İstanbul Finans Merkezi projemizi tamamladık. 2025 yılı Şubat ayında projemizin tamamı 5.600.000.000 TL + KDV bedelle KT Sağlam Gayrimenkul A.Ş.’ye sattık. 2024 Ekim ayında portföyümüzde yer alan ve üzerinde Marmara Park Alışveriş Merkezi’nin bulunduğu arsanın satışını gerçekleştirerek, bu satıştan elde ettiğimiz gelirin bir kısmını da kira geliri yaratan gayrimenkul varlıklarının genişletilmesi kapsamında değerlendirerek İş Kuleleri Kompleksi’nde yer alan toplam 5954 metrekarelik bir gayrimenkulü portföyümüze dahil ettik. Tüm bu çalışmalar neticesinde dengeli bir portföye sahip olan şirketimizin toplam portföy değeri 2024 yılı sonunda 47,2 milyar TL'ye ulaştı. 2024 yılında, toplam aktif büyüklüğümüz 47,7 milyar TL, öz kaynaklarımız ise 39,1 milyar TL ile güçlü seviyesini korudu" dedi. REKLAM "ÖMERLİ'DE KASABA MODERN'İ SATIŞA SUNDUK" "25’inci yaşımızı kutladığımız 2024 yılında ana odağımız devam eden projelerimiz oldu. Kuluçka dönemi olarak değerlendirdiğimiz ve yeni projelerle yeni yatırımların hazırlıklarını yürüttüğümüz, yüksek faiz ve enflasyonun yaşandığı önceki 2 yılın ardından, 2024’ü üretim yılı olarak değerlendirdik" diye konuşan Ülkü, projeleriyle ilgili, "Konut tarafında Altunizade’de yer alan Litus İstanbul projemizi büyük ölçüde tamamlayarak ev teslimlerine başladık. 2024 yılında teslimlerle beraber satışlarımız da hızlanarak devam etti. İstanbul Ömerli’de Tecim iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz ve doğa ile iç içe yaşamı modern bir tarzla birleştiren Kasaba Evleri’nin son etabı olan toplam 165 villalık Kasaba Modern projesinin ilk etabındaki 61 adet villamızı 2024 Kasım ayında satışa sunduk" ifadelerini kullandı.

DEVAM EDEN PROJELER Devam eden projeleriyle ilgili bilgi veren Ülkü, Kasaba Modern, Eski Profilo AVM arsası projesi, Tuzla ve Balmumcu projeleriyle ilgili detayları anlattı: İstanbul’un ilk kasaba konseptli projesi olan Kasaba Evleri’nin son etabı olarak konumlanan Kasaba Modern, geçmişten gelen bir marka değerinin geleceğe taşındığı özel bir projemizdir. Kasaba Evleri’nin son etabıdır. 138 dönüm arsa üzerinde proje ortağımız Tecim iş birliğiyle geliştirilen Kasaba Modern’de toplam 165 villalık projenin ilk etabında 61 villa satışa sunuldu. Kasaba Modern'de 115 m2’den 561 m2’ye kadar 2+1, 3+1 tiplerden oluşan bahçeli townhouse, 4+1, 5+1 ve 6+1’e kadar farklı büyüklükte ikiz ve müstakil havuzlu veya havuzsuz villa alternatifleri bulunuyor. Şu an devam eden bahar kampanyasında; yüzde 35 peşin, 48 ay vade, yüzde 1,89 vade farkı bulunuyor. 2013 yılının ağustos ayında tamamladığımız Çınarlı Bahçe Tuzla, projenin başlangıcı itibarıyla bakıldığında o dönemde, İstanbul’da en yüksek satış performansı gösteren proje olmuştu. Ardından aynı bölgede Tuzla Teknoloji ve Operasyon Merkezi ile Tuzla Ofis ve Meydan Çarşı projelerimizi hayata geçirdik. Deneyimli olduğumuz bir bölge olan Tuzla’da, tüketici beklentilerini karşılayacak büyük bir konut projesini daha hayata geçirmeyi planlıyoruz. Tuzla Çınarlı Bahçe konut projemizin başarısının ve Tuzla’ya kattığı değerin devamı niteliğinde olacak Tuzla konut projemizin performansının da bu paralelde iyi olacağına inanıyoruz. Yaklaşık 1000 konuttan oluşan projemizin ruhsat süreci devam ediyor.

Balmumcu Projesi REKLAM Şirket portföyüne Eylül 2022’de dahil edilen Gayrettepe’de yer alan binanın yıkılarak yerine rezidans projesi yapılması planlanıyor. Rezidans tipi bu projemiz 67 konut, 6 ticari ünite olmak üzere toplam 73 bağımsız bölümden oluşacak. 2025 yılı içinde projenin inşaatına başlanması hedefleniyor. Artaş İnşaat ile Profilo AVM’nin bulunduğu arsa üzerine konut projesi gerçekleştirilmesi için Arsa Payı Karşılığı Hasılat Paylaşımı ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalandı. Yıkım çalışmaları tamamlanmış olup, geliştirilecek yeni proje için yapı ruhsatı çalışmaları sürüyor." İş GYO Genel Müdürü Ülkü, yaptıkları diğer yatırımları ise şöyle aktardı: "İş Kuleler’de yer alan bir şube binasını bankadan aldık, KDV nedeniyle avantajlı oldu. İş Kuleler’deki payımız 55’e çıktı, başlangıçta yüzde 49'u bizimdi. İzmir’de büyüklüğü brüt 14 bin metrekare olan bir arsa aldık, burada bir proje yapacağız. Karma kullanımlı olacak, portföyde tutacağız. İzmir Konak'ta da bir şubeyi satın aldık, İstanbul’da İçerenköy’de 2 ofis binası aldık. 6 bin metrekare kapalı alanı var, 10 bin metrekare kapalı alana çıkma ihtimali olan bir yer. Buradan şu anda kira gelirimiz var."