Kocaeli'nde iş insanı Cahit Tatlı cinayetinde ceza belli oldu - En son haberler

AA

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iş insanı Cahit Tatlı'nın öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan biri kadın 3 sanık hakkında karar belli oldu. AA'nın haberine göre, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar C.İ., Suriye uyruklu F.S. ve tutuksuz sanık A.İ.Ç. ile taraf avukatları katıldı. Sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı celse arasında verdikleri yazılı savunmalar okunarak dosyaya konuldu. Cumhuriyet savcısı, önceki celse verdiği mütalaayı tekrarlayarak bu doğrultuda karar verilmesini talep etti. Katılan avukatı ve Tatlı'nın yakınları, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

TATLI'NIN KENDİSİNE SALDIRDIĞINI İDDİA ETTİ Hapis cezası verilen tutuklu sanık F.S. Duruşmada söz verilen tutuklu sanık F.S., Tatlı'yı öldürmek amacıyla eve gitmediğini belirterek, eve gideceğinden A.İ.Ç. ile C.İ'nin haberi olmadığını söyledi. Bu kişilerin eyleme iştiraklerinin bulunmadığını belirten F.S., Tatlı'nın kendisine saldırdığı için olayın gerçekleştiğini savundu.

BERAATLERİNİ TALEP ETTİLER Tutuksuz sanık A.İ.Ç. Tutuklu sanıklardan C.İ., üzerine atılı suçlamaları işlemediğini dile getirerek, beraat ve tahliyesini istedi. Tutuksuz sanık A.İ.Ç. de önceki ifadelerini tekrarlayarak beraatini talep etti. Sanık avukatları da müvekkilleri için beraat ve tahliye talebinde bulundu.

MAHKEMEDEN 2 SANIĞA HAPİS Hapis cezası alan C.İ. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, F.S.'nin "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "gece vakti nitelikli hırsızlık", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından da 13 yıl 9 ay hapis cezası ile 2 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Tutuklu sanıklardan C.İ.'nin "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapsine karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanığın üzerine atılı suçlamalardan beraatine hükmetti.