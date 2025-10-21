İş Sanat Anadolu Sergileri Midyat’ta

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan yapılan özel seçkiler, İş Sanat Anadolu Sergileri’nde sanatseverlerle buluşmayı sürdürüyor. 25-26 Ekim tarihlerinde İş Bankası Midyat Şubesi’nde sergilenecek “Çarşı-Pazar” seçkisi, gündelik hayatın tüm renkleriyle yaşamın içinden bir kesit sunacak.

Bereketi, çeşitliliği ve canlılığıyla her zaman ressamların ilgisini çeken çarşılar ve pazar yerleri sanatçılar için yalnızca alışverişin yapıldığı alanlar değil; toplumun nabzını tutan, figürlü manzaralara konu olan sahnelerdir. Manav tezgâhlarının renk cümbüşü, fırın vitrinleri, bakkalların çeşitliliği ya da seyyar satıcıların hareketliliği gibi ayrıntılar resim sanatına yansıyan güçlü görsel öğeler oluşturur.

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan eserlerin bir araya geldiği “Çarşı-Pazar” seçkisi, sanatçılarıın bu canlı mekânlara getirdiği yorumları sanatseverlerle paylaşırken, Türk resim sanatında bu temanın ne denli zengin ve süreklilik taşıyan bir ilham kaynağı olduğunu da ortaya konacak. İlhami Demirci’nin yalnızca bir alışveriş sahnesini değil, aynı zamanda yöre insanının günlük yaşamını ve kültürel dokusunu yansıttığı “Kompozisyon: Midyat Pazarı” tablosu ile Türk resim sanatının önde gelen sanatçılarından Eren Eyüboğlu, Hulusi Mercan, Ülkü Uludoğan, Mehmet Başbuğ, Şadan Bezeyiş, Nedim Günsür, Fahir Aksoy ve Mehmet Pesen’in farklı yörelerin çarşı ve pazar temalı resimleri bu sergide izlenebilecek.