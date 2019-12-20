HABERTURK.COM

Oyuncu Işıl Yücesoy, rol aldığı 'Ferhat ile Şirin' dizisinden ayrıldı. Dizide Hayriye karakterine hayat veren Yücesoy, ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu.

Işıl Yücesoy, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Hayriye'nin torunlarının hayatına yeteri kadar katkısı olamayacağını anladığım için 5. bölüm itibarıyla hayatlarından gönül rızam ile çekilme kararı almış bulunmaktayım. Bu konuda bana anlayış gösteren yapımcılarımıza teşekkür eder, Ferhat ile Şirin projesine emek veren tüm ekibe sevgi ve başarı dileklerimi iletirim. Sevgi ve saygılarımla...