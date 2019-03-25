Işıl Yücesoy'dan çocuklara masallar... Çocuklara yönelik tasarım, animasyon ve teknoloji odaklı çalışmalar yapan Dreamy Kids’in YouTube kanalında 'Işıl Yücesoy ile Evvel Zaman İçinde' konseptli masal serisine başladı.

Her ay yeni bir videonun yayınlanacağı seride, proje için 9 masal seslendiren Işıl Yücesoy, "Naçizane donanımım ve deneyimimle çağın çocuklarına seslenmek istediğim için gelen teklifi kabul ettim. Çocuklar bizim geleceğimiz, ülkemizin aydınlığı, olmazsa olmazları... Örflerimizi, adetlerimizi, ülkümüzü, öğretilerimizi onlara çağın yenilikleriyle aktarmanın doğru ve önemli bir yol olacağını düşünüyorum” dedi.

Bu yüzyıla ve onun getirdiği olanaklara yetişebilmenin kendisi için müthiş bir deneyim olduğunu da belirten Işıl Yücesoy, "73 yaşındayım ve teknolojinin yetişebildiğim her zerresini kolay olmasa da öğrenmeye çalışıyorum. Oysa küçükler zaten bu teknolojiye doğuyorlar. Bu devir onlar için altın bir çağ. Bu çalışmayı bir görev addediyorum" sözleriyle bu projenin önemini bir kez daha vurguladı.