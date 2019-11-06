Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre; İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş avukatlarıyla katıldı. Hakim, taraflara "Boşanmak istiyor musunuz?" diye sordu. Taraflar boşanmak istediklerini belirtti.

Hakim, tarafların yaptıkları protokole göre karşılıklı olarak birbirlerinden tazminat ve nafaka talebinde bulunup bulunmadıklarını sordu. Her iki taraf da maddi, manevi tazminat ve nafaka talepleri olmadığını belirtti.

Taraflar evlilik içinde edinilmiş mal varlığı olmadığından hak ve alacaklarının bulunmadığını ve boşanmalarına karar verilmesini talep etti.

Hakimin, "Barışma ihtimali olup olmadığına" yönelik soruya da "Yok" diye cevap veren tarafların, boşanmalarına karar verdi.