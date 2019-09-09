Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMagazin

Işın Karaca’dan eşi Tuğrul Odabaş’a: Seni çok seviyorum

Şarkıcı Işın Karaca, 2016 yılında evlendiği Tuğrul Odabaş’ın doğum gününü Instagram hesabından duygusal bir mesajla kutladı

Işın Karaca - Tuğrul Odabaş

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, “Canım, en iyi arkadaşım, sırdaşım, sevdiğim” diye başlayan mesajında eşine olan sevgisini dile getirdi.

Ünlü şarkıcının duygusal paylaşımı şöyle:

Canım, en iyi arkadaşım, sırdaşım, sevdiğim, güldüğüm, ağladığım, dert ortağım, uzun yol arkadaşım, Kadın olmanın tüm güzelliğini yaşatırken aile olmanın şahaneliğini yaşatan babamız. İyi ki doğdun sevdiğim. Hayatın bize armağan ettiği her güne şükürler olsun. Birlikte nice güneşler batırmaya. Yeni yaşında hep olduğun gibi sağlıklı, huzurlu mutlu ve bizimle ol. Seni çok seviyorum.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz neden boşandı? Berk Suyabatmaz'dan Burcu Esmersoy açıklaması - Magazin Haberleri
MAGAZİNBoşanma sonrası ilk açıklama
Billur Kalkavan'dan yeni annelik açıklaması: İstesem 10 tane çocuk doğururdum
MAGAZİN'İstesem 10 tane çocuk doğururdum'
Aslışah Alkoçlar yeni bir aşka yelken açtı - Magazin haberleri
MAGAZİNAslışah yeni bir aşka yelken açtı
Serel Yereli'den yeni paylaşım: Ölsem üzülmem
MAGAZİN"Ölsem üzülmem"
Ezgi Sertel: Geçen sene 2 kez düşük yaptım
MAGAZİN"Geçen sene 2 kez düşük yaptım"
Dilan Çiçek Deniz ile Aybüke Pusat'ın arasına Furkan Andıç girdi
MAGAZİNAraya Furkan girdi
Son dakika: Yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın babası Muhittin Saçıntı hayatını kaybetti
MAGAZİNÜnlü oyuncunun acı günü
Gönül Yazar'a sevgilisinden 'estetik' yasağı
MAGAZİNGönül Yazar'a sevgilisinden 'estetik' yasağı
Bergüzar Korel dükkanı kapattı
MAGAZİNBergüzar Korel dükkanı kapattı
Sahra Işık ile İdris Aybirdi evlendi
MAGAZİNEvlendiler

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X