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İSKİ'DEN AÇIKLAMA: 27 Ocak İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ son dakika arıza, su kesintisi duyuruları

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ),27 Ocak Çarşamba günü arıza ve bakım sebebiyle planlı olarak su kesintisi yapılacak ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İstanbullular, İSKİ son dakika arıza ve su kesintisi duyurularını araştırıyordu. İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında bugün sular ne zaman gelecek? 27 Ocak İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte güncel İSKİ su kesintisi duyuruları

İSKİ'DEN AÇIKLAMA: 27 Ocak İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ son dakika arıza, su kesintisi duyuruları

27 Ocak Çarşamba İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ internet sitesinde yer alan bilgiye göre bugün su kesintisi yaşayacak ilçeler ve mahalleler İstanbullularla paylaşıldı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar Avrupa ve Anadolu yakasında su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler hakkındaki bilgilendirmeleri takip ediyor. İşte 27 Ocak 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

27 OCAK İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Ataşehir
Etkilenen Mahalleler:Mustafa Kemal Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:27.01.2021 10:17
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 27.1.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Gümüşyaka Merkez Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:27.01.2021 10:01
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 27.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NE?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "İstanbul sularının bir kısmı İSKİ barajlarında geliyor, bir kısmı da Melen Çayı veya Yeşilçay, Istranca derelerinden geliyor. Geçtiğimiz 2020 yılı boyunca Aralık harici önceki aylara baktığımız zaman 477 milyon metreküp suyun İstanbul dışından geldiğini görüyoruz. Ve Aralık ayındaki değerlere baktığımız zaman, her ne kadar Aralık ayında alması gereken yağışı almasa da kısmen de bir yağış aldık. Bu yağışın ciddi anlamda İstanbul barajlarına etkisi oldu. Yaklaşık olarak benim yaptığım hesaplara göre 30 milyon metreküp su kazancımız oluştu, su tüketimi azaldı. Sebepleri ise, hafif yağış da olsa buharlaşma azalıyor.

Hava soğuk veya nemli geçtiği için su ihtiyacımız azalıyor. Bu zaten barajlardaki suyun azalmasına etkisi var. Aynı şekilde aslında birçok yayında Kasım ayında başlayan su tasarrufu çalışmaları yapıldı. Yaz döneminde 2019 ve 2020 yıllarındaki su tüketimine baktığımız zaman 2020 yılında fazlaydı. Kasım ayında bu değerlere baktığımız zaman 2020 yılında Kasım ayındaki su tüketimi geçen yılın Kasım ayındaki su tüketiminden az olduğu olduğunu görüyoruz. Burada da bu tür yayınların son derece etkili olduğunu görüyoruz" dedi.

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