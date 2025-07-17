İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki tatilde

Oyuncu İsmail Hacıoğlu ile yapımcı Duygu Kaya Kumarki, 2016 yılında hayatlarını birleştirmiş, bu evlilikten Yemin adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya gelmişti. Ancak çift, 2020 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle yollarını ayırmıştı.

Boşanmanın ardından ilişkilerine birkaç kez yeniden şans veren ikili, geçtiğimiz aylarda tekrar barışarak aşklarına kaldıkları yerden devam etme kararı aldı.

Bodrum’da kızları Yemin’le birlikte tatile çıkan çift, hem sezonu açtı hem de ailece geçirdikleri keyifli anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. "Tatil hiç bitmesin" notuyla yayımladıkları karelerde mutlu halleri dikkatlerden kaçmadı.

Fotoğraflar: Instagram