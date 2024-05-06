İsmail Kartal: Matematiksel olarak hala yarışın içindeyiz
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 0-0 berabere kaldıkları Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Aldıkları sonuç nedeniyle üzgün olduğunu belirten ve "Sorumluluk bana ait" diyen Kartal, "Yarışa devam ediyoruz. Matematiksel olarak hala yarışın içindeyiz." dedi.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:
"SORUMLULUK BANA AİT"
"Bugün maça iyi başladık, aslında çok da iyi başlamadık ama ilk devre birkaç net pozisyonumuz vardı. Değişiklerle daha baskılı, daha oyunumuzu etkinleştirerek maçı kazanmayı hedefledik. Pozisyonlar da bulduk. Oyuncularım maçın başından sonuna kadar ellerinden geleni yaptılar. Sadece gol bulamadık. Sorumluluk bana ait. 7-8 tane net pozisyona girdik. Değerlendiremedik. Çok üzgünüz. Böyle bir şey beklemiyorduk. Sadece golü bulamadık."
"YARIŞA DEVAM EDİYORUZ"
"Yarışa devam ediyoruz. Matematiksel olarak hala yarışın içindeyiz. Üzgünüz, yolumuza devam ediyoruz. Matematiksel olarak son maça kadar elimizden geleni yapacağız."