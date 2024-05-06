Süper Lig'de zirve yarışında son durum: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı son 3 haftaya taşındı. Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın 96 puanı bulunurken, takipçisi Fenerbahçe ise 90 puanda... İşte son düzlük öncesi iki takımın kalan maçları...
Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor'a konuk Fenerbahçe, zorlu deplasmanda çok kritik 2 puan bıraktı. Ligde son viraja girilirken zirve yarışında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki fark biraz daha açılırken bitime üç hafta kala ihtimaller de merak konusu oldu.
Son üç haftaya Galatasaray 96, Fenerbahçe ise 90 puanla girerken iki takımın kalan maçlarını derledik..
36. HAFTA
Fatih Karagümrük - Galatasaray
Fenerbahçe - Kayserispor
37. HAFTA
Galatasaray - Fenerbahçe
38. HAFTA
Konyaspor - Galatasaray