Süper Lig'de zirve yarışında son durum: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları

Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor'a konuk Fenerbahçe, zorlu deplasmanda çok kritik 2 puan bıraktı. Ligde son viraja girilirken zirve yarışında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki fark biraz daha açılırken bitime üç hafta kala ihtimaller de merak konusu oldu.