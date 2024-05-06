Konyaspor - Fenerbahçe CANLI YAYIN

STAT: Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu

HAKEM: Bahattin Şimşek

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Uğurcan, Adil, Guilherme, Hadebe, Soner, Nzonzi, Oğulcan Ülgün, Ndao, Cikalleshi

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, Mert Hakan, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Ligde oynadığı 34 karşılaşmada 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, topladığı 89 puanla lider Galatasaray'ı takip ediyor. Son deplasman mücadelesinde EMS Yapı Sivasspor ile berabere kalan İsmail Kartal'ın ekibi, şampiyonluk yarışında kayıp yaşarken, bir sonraki hafta iç sahada derbi maçta Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Sarı-lacivertli takımda Leonardo Bonucci ve Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde kadroda yer almıyor.

Bu maçlarda Fenerbahçe 119 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 49 gol gördü.

İki takımın bugüne dek ligde karşı karşıya geldiği 45 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'u 34 kez mağlup ederken, 3 mücadele beraberlikle tamamlandı. Yeşil-beyazlılar 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Fenerbahçe ve TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig tarihinde 46. kez karşı karşıya geliyor.

Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında kadroya alınmayan Miha Zajc ise kadroya dahil edildi.

ÖNE ÇIKAN NOTLAR:

● Fenerbahçe'yi konuk ettiği son dört Süper Lig maçının üçünü kazanan Konyaspor (1M), daha önceki 18 iç saha karşılaşmasında aldığı galibiyet sayısını geride bırakmak istiyor (3G 2B 13M).

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● Bu sezon Konyaspor'u konuk ettiği Süper Lig maçını 7-1 kazanan Fenerbahçe, bu rekabetteki son dublesini 2010/11'de yaptı.

● Süper Lig tarihinde golsüz eşitliğin çıkmadığı rekabetler arasında en fazla maça sahne olan eşleşme Fenerbahçe ile Konyaspor arasında (45 maç). İki ekibin bu stattaki son yedi karşılaşmasının beşinde taraflardan biri gol sevinci yaşayamadı (Konyaspor 2G-3G Fenerbahçe).

● Konyaspor'a konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kaybeden Fenerbahçe, üst üste üç deplasman mağlubiyetini en son Galatasaray'dan aldı (Aralık 2012-Ekim 2014).

● Bu sezon deplasmanda oynadığı 17 Süper Lig maçının 15'ini kazanan Fenerbahçe (2B), lig tarihinde bir sezonda en fazla dış saha galibiyeti alan takım konumunda. Bugüne kadar bir sezonda sarı-lacivertli ekibin 2023/24'te topladığı 47 deplasman puanından fazlasını biriktirebilmiş bir ekip yok (2020/21'de Fenerbahçe ile eşit).

● İstanbul takımlarıyla oynadığı son Süper Lig maçında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Konyaspor, bu şekilde üst üste iki galibiyet aldığı son süreci Ağustos 2022'de yaşadı ve o dönemdeki ikinci karşılaşmada Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 yenmeyi başardı.

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● Süper Lig'de oynadığı son 12 maçta da en az iki gol atan Fenerbahçe (toplam 30), kulüp tarihinin en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkacak (Nisan-Ekim 2004).

● Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı sezonu geçiren Konyaspor santrforu Sokol Çikalleshi'nin (11), filelerini havalandıramadığı takımlar arasında Fenerbahçe'den (9 maç) daha fazla karşılaştığı tek rakibi Beşiktaş (11 maç).

● Dusan Tadic (9 gol & 12 asist) ile Sebastian Szymanski (9 gol & 10 asist) bu maçta gol atarsa, Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2010/11'den bu yana aynı sezonda hem gol hem de asist sayısında çift hanelere ulaşan ilk takım arkadaşları olacak.

● Bu sezon Süper Lig'de attığı gol sayısı (12) ile yakaladığı gol beklentisi değeri (3.9 xG) arasında pozitif anlamda en fazla fark olan oyuncu, Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci (+8.1).