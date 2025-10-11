İspanya: 2 - Gürcistan: 0 | MAÇ SONUCU
2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. maçında İspanya sahasında Gürcistan'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü.
2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda İspanya ile Gürcistan karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Boğalar'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Yeremy Pino ve 64'te Mikel Oyarzabal kaydetti. Ayrıca ev sahibi ekipte Ferran Torres, 29. dakikada penaltı kaçırdı.
Bu sonucun ardından İspanya 3'te 3 yaparak 9 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Gürcistan ise 3 puanda kaldı.
Grubun 4. haftasında İspanya sahasında Bulgaristan'ı ağırlayacak. Gürcistan ise deplasmanda Türkiye'ye konuk olacak.