İspanyol taksiciler Uber ve benzer şirketleri protesto için yol kapattı

Grev, Barcelona'da beş gün önce başladı...

İspanya genelinde taksi şoförleri, Uber ve benzeri uygulamalarla çalışan araçların sayılarının kısıtlanması amacıyla grev ve yol kesme eylemi yapıyor.

Bazıları günlerdir kamp yapan grevci taksi şoförleri, uygulamaların geçim kaynaklarını ve yüzbinlerce kişinin işini tehdit ettiğini söylüyor.

Taksiciler, başkent Madrid ve Barcelona'da araçlarını park edip, trafiği kapattılar.

Hükümetin, Uber ve benzeri uygulamaların yetkilileriyle bugün bir toplantı yapması bekleniyor.

Taksi sendikaları, her 30 taksiye karşılık bir akıllı telefonla çağrılan araca izin verilmesini öngören yasanın uygulanmasını talep ediyor.

Sendika temsilcilerinin yayımladığı açıklamada, "Uber ve Cabify, sektörün yaşamını ve 130 bin kişinin işini tehdit ediyor" dedi.

... ve daha sonra aralarında Madrid'in de bulunduğu diğer kentlere yayıldı.

Bazı taksiciler, park halindeki araçlarının kenarına çadırlar kurdu.

Bilbao'daki taksiciler, havaalanının girişinde oturma eylemi yaptı.

Grev, Madrid hükümetinin Katalan yönetiminin akıllı telefon uygulamalarıyla çalışan araçların sayısını kısıtlama kararını temyize götürmesinden sonra, geçen Çarşamba günü başlamıştı.

Madrid, Valencia, Bilbao ve Seville kentlerinde de benzer eylemler yapıldı.

Twitter'da da "HuelgaTaxis-Taksigrevi" etiketiyle en çok konuşulan başlıklardan biri olan eylemde etiketle beraber çok sayıda fotoğraf paylaşıldı.

https://twitter.com/enidal_/status/1023907247963947009

Bazı Twitter kullanıları greve destek verirken, Sheila H bazıları da grevin "Mükemmel bir reklam kampanyası" olduğunu söyledi.

https://twitter.com/EnEstadoDeHola/status/1023912665809383425

Bazı kullanıcılar da, taksicilerin Uber ve benzeri uygulamaları tehdit değil, fırsat olarak görmeleri gerektiğini belirtti.

https://twitter.com/La_Psicoventa/status/1023912610230685696

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