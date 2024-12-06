Isparta'da "bağımlılıkla" mücadele için yeni merkez

Isparta'da bağımlılıklarla mücadele amacıyla Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Merkezi (BAMKOM) kuruldu. Isparta Valiliği BAMKOM, il genelinde bağımlılıkla mücadelede etkin, sürdürülebilir ve koordineli bir yapı oluşturulmasına, il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasında iş birliğinin sağlanmasına ve bağımlı bireylerin tedavi ve rehabilitasyon sonrası topluma kazandırılmasına yönelik faaliyetleri tek elden yürütecek.

Birçok akademisyen ve uzmanın katkı sunduğu Bağımlılıklarla Mücadele Çalıştayı'na katılan Vali Abdullah Erin, çalıştayla Isparta'daki bağımlılık durumunun bütün yönleriyle ele alınacağını ifade etti. Bağımlılıkla mücadelede birbirinden bağımsız, birbirini desteklemeyen, birbirini tamamlamayan, bütünlük arz etmeyen, ölçülemeyen ve sonuçları takip edilemeyen çalışmalarla etkin sonuçlara ulaşılamayacağına ve bu dağınıklığın zaman ve emek kaybına yol açacağına vurgu yapan Vali Erin, bu nedenle ortak bilinçle hareket edilmesi gerektiğini, akademisyenlerin ortaya koyacağı bilgi, birikim ve tecrübelerin ışığında yol alınmasının önemli olduğunu ve bu şekilde gençler ile çocukların beden ve ruh sağlığının sağlanabileceğini söyledi.