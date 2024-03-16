Isparta'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Balkırı köyünde Ali K. (22), Mustafa Ç. (22), ve H.Ç. (28), arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ç, Ali K. ve Mustafa Ç'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre; şüpheli H.Ç. gözaltına alındı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.