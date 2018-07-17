İsrail Ulusal Yayın Kurulu Televizyonu'nun haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ikinci bir emre kadar Kerm Ebu Salim'den Gazze'ye gaz ve yakıt girişine izin verilmemesi yönünde orduya talimat verdi.

AA'nın haberine göre, İsrail'in sınır kapısından sadece ilaç girişine izin vereceği belirtilen haberde, Savunma Bakanlığı'nın bu adımı, Gazze'den gönderilen roket ve yanıcı balonlara karşılık Hamas'a karşı sıkı önlemler alınması kararı çerçevesinde attığı kaydedildi.

Filistin yönetimine bağlı Gazze Ürün Girişi Kurulu Başkanı Raid Futuh, dün akşam yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının, bugünden itibaren sınır kapısının ikinci bir emre kadar tamamen kapatılacağı konusunda kendilerini bilgilendirdiğini söylemişti.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 7 sınır kapısından 6'sı İsrail'in, biri Mısır'ın kontrolünde bulunuyor.

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