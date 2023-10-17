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        Haberler Dünya İSRAİL HAMAS ÇATIŞMASI SON DAKİKA: İsrail-Gazze sınırındaki askeri hareketlilik devam ediyor

        İsrail-Gazze sınırındaki askeri hareketlilik devam ediyor

        İsrail-Hamas çatışmaları 11 gündür devam ederken, gözler İsrail-Gazze sınırında. İsrail'in kara harekatı operasyonu sürerken, İsrail-Gazze sınırındaki askeri hareketlilik devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 11:16 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:16
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        İsrail-Hamas çatışmaları 11. gününde devam ederken, dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında.

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        İsrail ordusunun günlerdir kara operasyonu hazırlıklarını sürdürürken, operasyonun başlayıp başlamayacağı belirsizliğini koruyor.

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        Ancak İsrail askerlerinin, İsrail-Gazze sınırında askeri hareketliliği devam ediyor.

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        İsrail-Gazze sınırındaki Aşkelon ve Sderot kentinde askeri hareketliliğin sürdüğü gözlemlendi.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #gazze
        Haberi Hazırlayan: Merve Elmacı
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