İsrail-Gazze sınırındaki askeri hareketlilik devam ediyor
İsrail-Hamas çatışmaları 11 gündür devam ederken, gözler İsrail-Gazze sınırında. İsrail'in kara harekatı operasyonu sürerken, İsrail-Gazze sınırındaki askeri hareketlilik devam ediyor
Giriş: 17.10.2023 - 11:16 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:16
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İsrail-Hamas çatışmaları 11. gününde devam ederken, dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında.
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İsrail ordusunun günlerdir kara operasyonu hazırlıklarını sürdürürken, operasyonun başlayıp başlamayacağı belirsizliğini koruyor.
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Ancak İsrail askerlerinin, İsrail-Gazze sınırında askeri hareketliliği devam ediyor.
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İsrail-Gazze sınırındaki Aşkelon ve Sderot kentinde askeri hareketliliğin sürdüğü gözlemlendi.
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