İsrail İç İstihbarat Servisi Başkanı Hamas saldırısının sorumluluğunu üstlendi 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları yoğun bir şekilde sürerken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları gece boyu devam etti. Elektrik, su ve yakıt akışının kesildiği Gazze'de su tükendi. İsrail'in kara operasyonu hazırlıkları devam ederken, ABD Başkanı Biden yarın İsrail'e gidecek. İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet Başkanı Ronen Bar, Hamas'ın saldırısı hakkında erken uyarı yapılmamasından bizzat kendisinin sorumlu olduğunu açıkladı. Çatışmaların 11. gününde yaşanan gelişmeler...

Hamas ile İsrail arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar şiddetli bir şekilde sürüyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yoğun biçimde devam ederken, İsrail'in kara operasyonu hazırlıkları sürüyor.

GAZZE'YE SALDIRILAR SÜRÜYOR İsrail ordusu, 7 Ekim'de başlayan savaşın 11'inci gününde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını devam ettirdi. Gazze'deki sağlıkla ilgili kaynakların AA muhabirine aktardığı bilgilere göre, Han Yunus bölgesini hedef alan hava saldırıları sonucu Gazze'deki Nasır Tıp Kompleksi'ne çok sayıda yaralı geldi. Filistin haber ajansı WAFA, İsrail'in, savaş uçakları, gemileri ve topçu atışlarıyla Gazze Şeridi'ne saldırılarının gece devam ettiğini aktardı. Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat ve Şatı mülteci kampları gece boyunca İsrail savaş uçakları tarafından şiddetle bombalandı. Kentin doğu kesimleri de İsrail topçu atışlarının hedefi oldu.

"SORUMLULUK BANA AİT" İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet Başkanı Ronen Bar, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e başlattığı sürpriz saldırı hakkında erken uyarı yapılmamasından bizzat kendisinin sorumlu olduğunu açıkladı. Bar, teşkilat üyelerine gönderdiği mektupta, Hamas'ın saldırıları konusunda erken uyarı yapılmamasından bizzat kendisinin sorumlu olduğunu belirterek, "Yaptığımız bir dizi eyleme rağmen ne yazık ki cumartesi günü saldırının engellenmesine olanak sağlayacak yeterli uyarıyı oluşturamadık. Teşkilatın başında olan kişi olarak bunun sorumluluğu bana ait. Soruşturma için zaman olacak. Şimdi savaştayız. Sınır ve zaman sınırı yok. Sonuna kadar gideceğiz" dedi. REKLAM Çatışmaların 11. gününde neler yaşandı? ABD Başkanı Joe Biden çarşamba günü İsrail'e gidecek.

Hamas, 7 Ekim saldırılarında aldığı rehinelerin karşılığında "İsrail hapishanelerinde bulunan 6 bin erkek ve kadın tutuklunun" serbest bırakılmasını talep etmişti. Hamas sözcüsü, Gazze'de "yaklaşık 200-250" İsrailli esir bulunduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne kara operasyonu hazırlıkları sürerken İran, İsrail'e karşı "önümüzdeki saatlerde" olası bir "önleyici eylem" konusunda uyardı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze Şeridi'nde, suyun tükendiğini, aile ve çocukların, kuyulardaki kirli suları kullanmak zorunda kaldığını duyurdu.

UNICEF'in X platformunda yaptığı açıklamada, "Gazze'deki aile ve çocuklara yardımların engelsiz ulaşabilmesi için bizlerin, hemen insani ateşkese ihtiyacımız var." ifadeleri paylaşıldı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 2 bin 808 Filistinli hayatını kaybetti, 10 bin 850 Filistinlinin yaralandı.

Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 11 Filistinli gazeteciyi öldüğünü açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü, "suyun tükenmesi" nedeniyle Gazze'nin halk sağlığı kriziyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı. BM, Gazze'de hayatını kaybedenlere yetecek kadar ceset torbası bulunmadığını söyledi.

İsrail-Lübnan sınırında gerilim artarken, İsrail ordusu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın 2 kilometre yakınında yaşayanları tahliye edeceğini söyledi. İsrail Savunma Kuvvetleri, 28 köyün boşaltılacağı ifade edildi.

GAZZE'DE SU TÜKENDİ Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze Şeridi'nde, suyun tükendiğini, aile ve çocukların, kuyulardaki kirli suları kullanmak zorunda kaldığını duyurdu. UNICEF'in X platformunda yaptığı açıklamada, "Gazze'deki aile ve çocuklara yardımların engelsiz ulaşabilmesi için bizlerin, hemen insani ateşkese ihtiyacımız var." ifadeleri paylaşıldı. Öte yandan, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), dün yaptığı açıklamada, Gazze'ye yakıt girdiğine ilişkin haberleri yalanladı. UNRWA'dan bir başka yetkili de yaptığı açıklamada, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ne yakıt, ne yiyecek, ne de su girişi olduğunu, hiçbir tedarik maddesinin kente girmediğini belirtti. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.