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        Haberler Dünya İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

        İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

        İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Mezze Havalimanı yakınındaki askeri noktaya hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.05.2024 - 23:41 Güncelleme: 02.05.2024 - 23:41
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        İsrail'in Suriye'ye saldırdığı öne sürüldü
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        Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları, yerel saatle 22.50 sıralarında İsrail'e ait savaş uçaklarının başkent Şam'daki Mezze Havalimanı yakınındaki askeri noktaya saldırı düzenlediğini iddia etti.

        İsrail ve Suriye yönetiminden saldırıya ilişkin şimdiye kadar herhangi açıklama yapılmadı.

        Reuters haber ajansına konuşan ve adı açıklanmayan bir güvenlik kaynağı, Suriye güvenlik güçlerinin kullandığı bir binanın hedef alındığını söyledi.

        İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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