İsrail ordusu, askeri araçlarla Han Yunus'un doğusuna baskın düzenledi
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Han Yunus beldesinin doğusuna onlarca askeri araçla baskın düzenledi.
İsrail ordusuna ait onlarca askeri araç ve tanklar, El-Bura bölgesine "aniden" girdi. Bölgeden çatışma ve patlama sesleri yükseliyor.
Ayrıca İsrail güçleri, bölgenin çeşitli noktalarını makineli tüfekler ve top mermileriyle hedef aldı.
Saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İsrail ordusuna ait onlarca tank, bu sabah erken saatlerde aniden Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeybatısındaki Mevasi el-Karara bölgesine de girmişti.