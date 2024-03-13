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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, Suriye'de Hizbullah hedeflerini vurdu

        İsrail, Suriye'de Hizbullah hedeflerini vurdu

        İsrail ordusu, Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla Suriye'deki 2 hedefe saldırı düzenlediğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 02:12 Güncelleme: 13.03.2024 - 02:12
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        İsrail, Suriye'de Hizbullah hedeflerini vurdu
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        İsrail ordusundan Hizbullah'a ait hedeflere yönelik saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, İsrail ordusunun Suriye'de Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla 2 hedefe saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.

        Tel Aviv yönetimi, Suriye'de kendisine atfedilen hava ve füze saldırılarını üstlenmekten kaçınıyor.

        İsrail ordusu, son 5 ay içinde Hizbullah ile girilen çatışmalarda, 4 bin 300'den fazla hedefi vurduğunu ve bunun sonucunda 300 kişiyi öldürdüğünü açıklamıştı.

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        #Hizbullah
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