İsrail, Suriye'de Hizbullah hedeflerini vurdu
İsrail ordusu, Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla Suriye'deki 2 hedefe saldırı düzenlediğini açıkladı
İsrail ordusundan Hizbullah'a ait hedeflere yönelik saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
AA'nın haberine göre; açıklamada, İsrail ordusunun Suriye'de Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla 2 hedefe saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.
Tel Aviv yönetimi, Suriye'de kendisine atfedilen hava ve füze saldırılarını üstlenmekten kaçınıyor.
İsrail ordusu, son 5 ay içinde Hizbullah ile girilen çatışmalarda, 4 bin 300'den fazla hedefi vurduğunu ve bunun sonucunda 300 kişiyi öldürdüğünü açıklamıştı.