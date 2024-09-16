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        Haberler Dünya İsrailli medyası: Savunma Bakanı Gallant'ın görevden alınması an meselesi | Dış Haberler

        İsrailli medyası: Savunma Bakanı Gallant'ın görevden alınması an meselesi

        İsrail medyasına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, birkaç saat içinde Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldığını duyuracak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 23:32 Güncelleme: 16.09.2024 - 23:32
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        Gallant görevden mi alınacak?
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        İsrail resmi televizyonu KAN, güvenilir kaynaklara dayandırdığını belirttiği haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun birkaç saat içinde hükümeti genişletme kararını ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldığını duyuracağı kaydedildi.

        Haberde, Netanyahu'nun ofisi ve Adalet Bakanı Yariv Levin ile Yeni Umut Partisi Başkanı Gideon Saar arasında "ateşli müzakerelerin" sürdüğü aktarıldı.

        Her iki tarafın da üzerine varılacak anlaşmanın ilanı için "son rötuşlarla" meşgul olduğu ifade edildi.

        Ayrıca adı belirtilmeyen kaynaklardan aktarılan bilgilerde, görevden alınacak Gallant'ın yerine Savunma Bakanlığı koltuğuna Saar'ın getirilmesinin beklendiği ifade edildi.

        Öte yandan Yediot Ahronot gazetesi, Gazze Şeridi'nde tutulan İsraillilerin ailelerinin aralarında bulunduğu yüzlerce göstericinin, Saar'ın Tel Aviv'deki evinin önünde hükümete katılmasına karşı çıktıklarına ilişkin protesto düzenlediklerini yazdı.

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        Haaretz gazetesi de haberinde, Netanyahu'nun ofisinin, son günlerde Başbakan'ın İsrail ordusuna Lübnan'a yönelik büyük çaplı saldırı başlatma çağrısında bulunduğu ancak Savunma Bakanı Gallant'ın buna karşı çıktığına ilişkin mesajları dolaşıma soktuğunu belirtti.

        Haberde, Netanyahu'nun Lübnan'a yönelik saldırının gerçekleşip gerçekleşmemesine bakılmaksızın Gallant'ı görevden almak için zemin hazırladığı ileri sürüldü.

        İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aylardır Netanyahu'ya Gallant'ı görevden alması yönünde çağrıda bulunduğunu ve bunu hemen yapmanın zamanı geldiğini belirterek, "Kuzeyde bir karar verilmesi gerekiyor ve Gallant buna liderlik edecek doğru adam değil." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Netanyahu
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