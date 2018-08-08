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İstanbul'a bir denizcilik lisesi daha!

Türk denizciliğinin başkenti İstanbul'a 6. Denizcilik Meslek Lisesi geliyor. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni Denizcilik Meslek Lisesi'ni Kumburgaz'a kuracak. 24 derslikli yeni "Büyükçekmece Denizcilik Meslek Lisesi"nin inşaat ihalesi, 3 Eylül 2018 tarihinde yapılacak

08.08.2018 - 17:07 | Güncelleme:

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, denicilik sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak üzere İstanbul'a yeni bir denizcilik meslek lisesi yapmak için ihale açtı. Eylül ayında ihalesi yapılacak yeni meslek lisesi, Kumburgaz sahilinin yaklaşık 700 metre kuzeyinde yapılacak. Hazineye ait yaklaşık 10 bin metrekarelik bir arazi üzerine kurulacak lise, biri bodrum 5 kat olacak. 24 derslikli olarak planlanan yeni meslek lisesi, Kumburgaz sahiline hakim bir yükseltide yer alacak. İhale şartnamesine göre, ihaleyi kazanan ile sözleşme imzalandıktan itibaren 10 gün içinde inşaat çalışması başlayacak. İnşaatın tamamlanması için belirlenen süre ise 400 gün. Bir başka ifade ile yeni okul 2020 yılında tamamlanmış olacak.


RAPORDAKİ İZOLASYON UYARISI
Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre Planlama çalışmalarına 2014 yılında başlanan Büyükçekmece Denizcilik Meslek Lisesi'nin arazisi ile ilgili zemin incelemesi tamamlanarak raporu hazırlandı. Raporda yer alan şu uyarı dikkat çekici:

"Yeraltı ve yer üstü suları inceleme alanında, yeraltı suyuna rastlanılmamıştır. Ancak inceleme alanında yüzey ve çevre suları dikkate alınarak, hafriyat ve inşaat sırasında, hem de inşaat bittikten sonra herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli olan izolasyon ve drenaj sistemleri mümkün olduğunca titizlikle projelendirilip, uygulama uzman inşaat mühendisleri gözetiminde yapılmalıdır."

Raporun sonuç bölümünde ise arazinin morfolojik ve jeolojik özellikleri itibariyle, yapılaşma yönünden hiçbir sakıncası olmayan, doğal afet riski taşımayan alanlar sınıfında yer aldığı değerlendirmesi yapıldı.



İSTANBUL'DAKİ DENİZCİLİK MESLEK LİSELERİ

İstanbul'da devlete ait 5 tane denizcilik meslek lisesi bulunuyor. Beşiktaş'ta Ziya Kalkavan Denizcilik Anadolu Teknik Lisesi, Beykoz'da Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi, Pendik Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi, Üsküdar'da Hacı Rahime Ulusoy Anadolu Meslek Lisesi, Tuzla'da Piri Reis Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi. Ayrıca Pendik'te Özel Eryetiş Reis Denizcilik Meslek Lisesi bulunuyor.

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