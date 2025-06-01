İstanbul Boğazı kuzey-güney yönlü açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çift yönde ve geçici olarak askıya alınan İstanbul Boğazı gemi trafiğinin, 40. Yıl Amiral Kupası Yelken Yarışlarının tamamlanmasının ardından kuzey-güney yönlü olarak açıldığı bildirildi.