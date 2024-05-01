İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden şehir içi ulaşım açıklaması

İBB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattımızın Vezneciler, Haliç, Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy ve Gayrettepe istasyonları işletmeye açılmıştır. M7 Yıldız-Mahmutbey Metro ve T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattımızda seferler normale döndü. M2 hattı Şişhane ve Taksim istasyonumuz ile F1 Taksim-Kabataş istasyonlarımız işletmeye kapalı durumdadır"

TAKSİM VE İSTİKLAL'DE KISITLAMALAR KALDIRILDI

Öte yandan İstanbul Valiliği’nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle aldığı tedbirler kapsamında araç ve yaya trafiğine kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan ara sokaklar tekrar açıldı.