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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden şehir içi ulaşım açıklaması

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden şehir içi ulaşım açıklaması

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 1 Mayıs nedeniyle kapanan bazı hatların açıldığını, bazı hatlarının ise henüz kapalı olduğunu duyurdu. Öte yandan Taksim ve İstiklal Caddesi ara sokaklarındaki kısıtlamalar kaldırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 20:51 Güncelleme: 01.05.2024 - 22:08
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        İBB'den ulaşım açıklaması
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        İBB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattımızın Vezneciler, Haliç, Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy ve Gayrettepe istasyonları işletmeye açılmıştır. M7 Yıldız-Mahmutbey Metro ve T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattımızda seferler normale döndü. M2 hattı Şişhane ve Taksim istasyonumuz ile F1 Taksim-Kabataş istasyonlarımız işletmeye kapalı durumdadır"

        TAKSİM VE İSTİKLAL'DE KISITLAMALAR KALDIRILDI

        Öte yandan İstanbul Valiliği’nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle aldığı tedbirler kapsamında araç ve yaya trafiğine kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan ara sokaklar tekrar açıldı.

        İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve ara sokakları yaya ve araç trafiğine kapatılmıştı. Gösterilerin sona ermesiyle birçok noktada tedbirler kaldırılmıştı. Saat 21.30 itibariyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevresinde bulunan yollar ve ara sokaklar da araç ve yaya trafiğine açıldı.

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