İstanbul'da evsiz adam ölü bulundu 0:00 / 0:00

DHA

Olay, saat 11.00 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi Neşet Ömer Sokak'ta meydana geldi. Hareketsiz şekilde yatan kişiyi gören mahalle sakinleri, durumu polis ekipleri ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri incelemesinde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis olay yeri inceleme ve savcının incelemesinin ardından cansız bedeni kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mahalle sakinlerinde Mehmet Gürgen "Evsiz bir arkadaş. Sürekli burada kalıyordu. Sabah 09.00-10.00 arası bir yerden çay almış çay içiyordu. Saat 11.00'e doğru vefat ettiğini öğrendik. 55-60 yaşlarındaydı. Yaşamadığını görünce polise ekiplerine haber verdik" şeklinde konuştu