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İstanbul'da iki kardeşin yargılandığı cinayet davasında karar

Bahçelievler'de 25 yaşındaki Soner Alkış'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan kardeşlerden Tufan Gül 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılırken, kız kardeşinin beraatine karar verildi.

İstanbul'da iki kardeşin yargılandığı cinayet davasında karar
AA

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Tufan Gül ve kız kardeşi Mine Gül katıldı. Maktul Soner Alkış'ın ailesi ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Söz alan sanık Tufan Gül, isteyerek kimseyi öldürmediğini öne sürerek, "Kardeşimi ve kendimi korumak, şahsı da korkutup kaçmasını sağlamak için istemeden korku ve panik ile bu olay gerçekleşti. Çok üzgünüm. Bu olayın yaşanmasına sebep olan, kardeşime saldıran, gece vakti evime gelen, evimden çıkmasını istememe rağmen çıkmayan maktulün kendisidir. Bu olayın faili de maktulü de aynı kişidir. Şu anda 4 yaşına girecek olan ve doğduğundan beri sağlık problemleri bulunan hiç görmediğim çocuğumu görmek istiyorum." diye konuştu.

Bu olaydan dolayı mağdur olduklarını anlatan sanık Gül, mağduriyetlerinin giderilmesini ve haklarında beraat kararı verilmesini istedi.

Diğer sanık Mine Gül de 3 yıldır suçsuz yere cezaevinde kaldığını savunarak, "Allah şahidimdir ki ben kendisini çağırmadım. Ağabeyim ya da ben de ölebilirdik. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

- Karar

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tufan Gül hakkında Soner Alkış'ı "tasarlayarak öldürme" suçundan dava açılmış ise de yargılamada sanığın eyleminin "kasten öldürme" suçunu oluşturduğunu belirterek, bu nedenle sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.

Sanık Gül'ün eylemini haksız tahrik altında işlediğine karar veren mahkeme, sanığın cezasını önce 18 yıla, duruşmalardaki iyi halini de dikkate alarak 15 yıla düşürdü. Mahkeme heyeti ayrıca ruhsatsız silah kullandığı gerekçesiyle de 10 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme, sanık Mine Gül'ün ise "tasarlayarak öldürme" ve "ruhsatsız silah kullanma" suçlarından beraatini kararlaştırdı.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mine Gül ile Soner Alkış’ın 3 yıl arkadaşlık yaptığı ve sık sık kavga edip barıştıklarına yer verilerek, olay günü olan 23 Ocak 2018’de maktul Soner Alkış’ın gece saatlerinde gittiği sanık Tufan Gül'ün evinde öldüğü ihbarının yapıldığı anlatılmıştı.

Sanık olan kardeşlerin fikir ve eylem birliği içerisinde birlikte hareket ederek cinayeti işlediği anlatılan iddianamede, sanıklar Mine Gül ve Tufan Gül'ün "tasarlayarak kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

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