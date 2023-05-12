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Avcılar'da sünnet düğünü konvoyunda drift yaptılar!

Trafik magandaları bu kez bir sünnet düğünü konvoyunda ortaya çıktı. İstanbul Avcılar'da yaşanan olayda bir grup, araçlarıyla trafiği kesip drift yaptı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi

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DHA

  • Avcılar'da bir sünnet düğünü konvoyuna eşlik eden otomobiller trafiği keserek drift yaptı.
  • İstanbul'da inanılmaz görüntüler! Avcılar'da trafiği kesip drift yaptılar - En son haberler

    DHA'nın haberine göre Avcılar'da bir sünnet düğünü için konvoy oluşturan araçlardan Tahtakale Mahallesi´ndeki Ispartakule´de durdu.
  • İstanbul'da inanılmaz görüntüler! Avcılar'da trafiği kesip drift yaptılar - En son haberler

    Araçlar, trafiği keserek drift yaptı. Akan trafikte sırayla drift yapan otomobil sürücüleri, trafikteki sürücülerin hayatlarını da tehlikeye attı.
  • İstanbul'da inanılmaz görüntüler! Avcılar'da trafiği kesip drift yaptılar - En son haberler

    Bazı sürücüler ise, yolda ilerleyebilmek için driftin bitmesini beklemek zorunda kaldı.
  • İstanbul'da inanılmaz görüntüler! Avcılar'da trafiği kesip drift yaptılar - En son haberler

    Bu sırada sünnet olacak çocuk bulunduğu aracın cam tavanından çıkarak drift yapan sürücüleri izledi.
  • İstanbul'da inanılmaz görüntüler! Avcılar'da trafiği kesip drift yaptılar - En son haberler

    Sosyal medyadan da paylaşılan görüntülere Tahtakale Mahallesi Muhtarı Serkan Vatansever, "Benim ve komşularımın çoluğunu, çocuğunu tehlikeye atan bu şahıslar için gerekenin yapılmasını emniyetten rica ediyorum. Hem mahalle muhtarı hem Serkan Vatansever olarak benim böyle bilinçsiz gençlere ihtiyacım yok" dedi.
  • İstanbul'da inanılmaz görüntüler! Avcılar'da trafiği kesip drift yaptılar - En son haberler

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