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İstanbul'da mesai bitiminde trafikte yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde, mesai saatinin ardından trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul'da mesai bitiminde trafikte yoğunluk yaşanıyor
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AA

Anadolu Yakası D-100 kara yolunda, Uzunçayır ile Bostancı arasında yoğunluk meydana geldi.

TEM Otoyolu Ümraniye bölgesi ve TEM Acıbadem bağlantısından Çamlıca gişelerine kadar olan bölgede araçlar güçlükle ilerliyor.

Şile Yolu Ümraniye istikameti ve Nevzat Demir Tesisleri arasında, Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa ile Anadolu geçişinde bağlantı yolları ve köprü üzerinde de trafik yoğunluğu sürüyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Zincirlikuyu-Beylikdüzü yönünde araç yoğunluğu oluşurken, ters yönde ise Ataköy ile Vatan Caddesi kavşakları arasında trafik akıcı seyrediyor.

D-100 kara yolunda Avcılar'dan Beylikdüzü arasındaki bölgede araçlar güçlükle ilerliyor.

Basın Ekspres ve Hadımköy Yolu caddeleri, Mahmutbey kavşağı ve bağlı yollarda da araçlar güçlükle ilerliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden TEM O-6 bağlantı yolu arasında trafik, her iki yönde yoğun seyrediyor.

Sahil yolunda, Yedikule'den Anadolu Yakası yönünde Avrasya Tüneli girişine kadar ve Kazlıçeşme-Ataköy arasında trafik yoğunluğu gözleniyor.

Bakırköy sahil yolunda lokal yoğunluk görülürken, D-100 bağlantı yollarında ise trafik akışı güçlükle sağlanıyor.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 19.30 itibarıyla yüzde 72 ölçüldü.

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Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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