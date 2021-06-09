Show Haber'den Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre İstanbul Bağcılar'da oto galeri sahibi Baha Pakyel, 7 ay önce 216 model aracı satın aldı. Aracı almadan önce sahibiyle birlikte ekspere götürdüler.
ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Akyel ekspertiz raporuna göre aldığı aracı 176 bin liraya satışa çıkardı. Kısa bir süre sonra bir müşterinin kapıyı çalmasıyla acı gerçek ortaya çıktı.
HAKKINI YARGIDA ARAYACAK
2016 modele kullanılan parçaların 2014 modele ait bir başka araca ait olduğu tespit edilen araç sahibi Uğur Akyel şimdi hakkını yargı önünde arayacak
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