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MTA deprem haritası ile İstanbul'da deprem riski bulunan ilçeler, Bursa'da meydana gelen depremin ardından sorgulanmaya başlandı. 4 Aralık'ta Bursa Gemlik'te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da paniğe neden oldu. Son dakika Bursa depreminin ardından açıklamalarda bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz. Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama Gemlik’te önlem alınarak bu yerleşim alanı deprem dirençli hale getirilmelidir." ifadelerini kullandı. Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD ise, İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeleri açıkladı. İşte 2023 MTA Diri Fay Hattı İstanbul deprem risk haritası ile en riskli ilçeler ve mahalleler...