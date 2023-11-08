Haberler Gündem İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI | İstanbul deprem haritası ile en rişli ilçeler ve mahalleler açıklandı!

Fay hattı haritasına göre İstanbul'da en riskli ve dayanaklı ilçeler hangileri? Yurt genelinde süren bağımsız ve artçı depremlerin İstanbul'a etkisi araştırılırken 7 Kasım Salı günü Marmara Denizi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul ve çevre illerde endişeye neden olan deprem sonrasında Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili görüşlerini belirtti. Bu kapsamda, "İstanbul'daki en riskli, orta riskli ve depreme dayanıklı semtler hangileri?" sorusu gündeme geldi. İşte 2023 İstanbul deprem risk haritası... Habertürk Giriş: 08.11.2023 - 08:02 Güncelleme: 08.11.2023 - 08:02 facebook

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Dün akşam saatlerinde Marmara açıklarında 4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında İstanbul deprem risk haritası araştırmaları yoğunlaştı. Fay hatlarındaki bu hareketlilik İstanbul'da yaşayan kişiler tarafından endişe uyandırdı. Prof. Dr. Naci Görür konuyla ilgili açıklama yaparken, AFAD'ın geçtiğimiz aylarda yayımladığı "Kırmızı Eylem Planı" yeniden gündeme geldi. İşte İstanbul deprem risk haritası ile İstanbul depreminden en çok ve en az etkilenecek ilçeler ve mahalleler...

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NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA GELDİ Prof. Dr. Naci Görür konuyla ilgili, "Arkadaşlar, Marmara’da Harmanlı, Erdek/Balıkesir’de 4,5 deprem oldu. Deprem deprem beklediğimiz KAF’ın kuzey kolunda olmadı. Aksine Erdek kuzeyinden geçen mormal atım bileşeni olan güney kolu üzerinde oldu. Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil." ifadelerini kullandı.