İstanbul Komedi Festivali 25 etkinlikle sona erecek
Bu yıl 6'ncı kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali'nin son haftasında 25 etkinlik düzenlenecek
Bu yıl 6'ncı kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali'nin son haftasında da birçok etkinlik düzenlenecek. Festivalin 28 Kasım – 4 Aralık arasında gerçekleştirilecek 25 etkinlik şöyle;
28 Kasım...
BKM Mutfak Çarşı: Falan Stand Up
Caddebostan Kültür Merkezi: Anlatanadam – Stand Up
Maximum Uniq Hall: Cem İşçiler & Fazlı Polat – Çimen Show – Biz Bize Çekimsiz
29 Kasım...
BKM Mutfak Çarşı: BKM Mutfak +1 Stand Up Gecesi
Beşiktaş Kültür Merkezi: Güldür Güldür Show
Maximum Uniq Box: Matt Richardson
Bostancı Gösteri Merkezi: Uğur Yücel – Neyzen Tevfik Hiç
30 Kasım...
İş Mekan: Barış Balkır – İsmail Nuri
Duru Tiyatro – Watergarden Performans Merkezi: Seçim Dansı
Maximum Uniq Box: Aşk Boğaz’dan Geçer Mi?
1 Aralık...
BKM Mutfak Çarşı: Yasemin Şefik – bi nevi BARBARELLA
İş Sanat İş Kuleleri Salonu: Zafer Algöz & Can Yılmaz – Burda Olan Burda Kalır
Maximum Uniq Box: Esra Dermancıoğlu – Biri Flört Mü Dedi?
BKM Mutfak Uniq: Biraz Öyle Biraz Böyle
2 Aralık...
BKM Mutfak Uniq: Türkçe Benim Evim – Kelimeler Adası
BKM Mutfak Çarşı: BKM Mutfak +1 Stand Up Gecesi
TiyatroOps: Şakşakçılar
Beşiktaş Kültür Merkezi: Çok Güzel Hareketler 2
Maximum Uniq Box: Şokopop Quiz Nigt
3 Aralık...
Maximum Uniq Box: Bully Bully
Çevre Tiyatrosu: Güzel Son
Beşiktaş Kültür Merkezi: Deniz Göktaş
BKM Mutfak Çarşı: Buse Sinem İren
Bostancı Gösteri Merkezi: Doğu Demirkol
4 Aralık...
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