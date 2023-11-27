İstanbul Komedi Festivali 25 etkinlikle sona erecek Bu yıl 6'ncı kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali'nin son haftasında 25 etkinlik düzenlenecek

Bu yıl 6'ncı kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali'nin son haftasında da birçok etkinlik düzenlenecek. Festivalin 28 Kasım – 4 Aralık arasında gerçekleştirilecek 25 etkinlik şöyle;

28 Kasım...

BKM Mutfak Çarşı: Falan Stand Up

Caddebostan Kültür Merkezi: Anlatanadam – Stand Up

Maximum Uniq Hall: Cem İşçiler & Fazlı Polat – Çimen Show – Biz Bize Çekimsiz

29 Kasım...

BKM Mutfak Çarşı: BKM Mutfak +1 Stand Up Gecesi

Beşiktaş Kültür Merkezi: Güldür Güldür Show

Maximum Uniq Box: Matt Richardson

Bostancı Gösteri Merkezi: Uğur Yücel – Neyzen Tevfik Hiç

30 Kasım...

İş Mekan: Barış Balkır – İsmail Nuri

Duru Tiyatro – Watergarden Performans Merkezi: Seçim Dansı

Maximum Uniq Box: Aşk Boğaz’dan Geçer Mi?

1 Aralık...

BKM Mutfak Çarşı: Yasemin Şefik – bi nevi BARBARELLA

İş Sanat İş Kuleleri Salonu: Zafer Algöz & Can Yılmaz – Burda Olan Burda Kalır

Maximum Uniq Box: Esra Dermancıoğlu – Biri Flört Mü Dedi?

BKM Mutfak Uniq: Biraz Öyle Biraz Böyle

2 Aralık...

BKM Mutfak Uniq: Türkçe Benim Evim – Kelimeler Adası

BKM Mutfak Çarşı: BKM Mutfak +1 Stand Up Gecesi

TiyatroOps: Şakşakçılar

Beşiktaş Kültür Merkezi: Çok Güzel Hareketler 2

Maximum Uniq Box: Şokopop Quiz Nigt

3 Aralık...

Maximum Uniq Box: Bully Bully

Çevre Tiyatrosu: Güzel Son

Beşiktaş Kültür Merkezi: Deniz Göktaş

BKM Mutfak Çarşı: Buse Sinem İren

Bostancı Gösteri Merkezi: Doğu Demirkol

4 Aralık...

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