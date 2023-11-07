Zümrüt Arol Bekçe: Chris Rock'ın Türkiye'ye gelmesini çok istiyorum
BKM'nin CEO'su Zümrüt Arol Bekçe, kurucusu olduğu İstanbul Komedi Festivali'nin her geçen yıl şehre daha da yayıldığını söyledi. Arol Bekçe, Habertürk'e verdiği röportajda festival üzerine yapılan planlar ve kurulan hayallerden söz etti. Festivalle ilgili öncelikli planlarından birinin Chris Rock'ı Türkiye'de sahneye çıkarmak olduğunu dile getirdi
Zümrüt Arol Bekçe…
BKM’nin CEO’su…
BKM deneyimini, sahip olduğu vizyonla birleştirip ortaya çıkardığı İstanbul Komedi Festivali’nin kurucusu…
Şehre, kahkaha getiren kadın...
İstanbul Komedi Festivali, Ressam Mevlut Akyıldız'ın 'Altı da İstanbul Üstü de İstanbul' adlı sergisinin açılışıyla başladı.
İstanbul Komedi Festivali, bu yıl, Maximum Kart sponsorluğunda 6'ncı kez düzenlenecek. 5 Kasım - 3 Aralık arasında şehre kahkaha attırma amacıyla İstanbullulara zengin bir program sunacak olan festivalde birçok ünlü isim sahneye çıkacak.
Zümrüt Arol Bekçe, ana başlıkları; söyleşi, stand-up, doğaçlama gösteri, tiyatro oyunları ve çocuk etkinlikleri olan İstanbul Komedi Festivali ve üzerine yapılan planları ve kurulan hayalleri Habertürk’ten Mehmet Çalışkan’a anlattı.
'Zengin Mutfağı'
• Zümrüt Hanım, nasılsınız? 6’ncı Uluslararası İstanbul Komedi Festivali hayırlı olsun.
İyiyim çok teşekkür ederim. Yine bir festival zamanı birlikteyiz, ne mutlu...
Lesli Karavil
“ŞEHRE YAYILMAYA ÇALIŞIYORUZ”
• ‘İstanbul Komedi Festivali’nin 6’ncı yılındayız. İlk günden bu yana ‘İstanbul Komedi Festivali’nin şehre kazandırdıklarından söz etmekle başlayalım.
Bunu seyircilerimiz daha iyi cevaplayacaktır… 2016’da çok heyecanla başladık. Bir pandemi aramız oldu ama onun dışında kesintisiz yaptık. Kadıköy’e de gidiyoruz, Bostancı'ya da gidiyoruz, Bakırköy’e de gidiyoruz. İstanbul’un her yerinde olmaya çalışıyoruz. Beşiktaş Belediyesi her zaman kalemiz ve bize çok destek veriyor. Elimizden geldiği kadar çok fazla insana ulaşmaya çalışıyoruz. Bizim yerimiz, tiyatromuz BKM, Beşiktaş’ta… Şu an içinde bulunduğumuz Maximum Uniq de Maslak’ta… İstanbul koca bir şehir ve her yerde olmak lazım. Bu sene 25’e yakın mekândayız ve farklı yerlerdeyiz. O nedenle mümkün mertebe şehre yayılmaya çalışıyoruz. Bunun için yerel yönetimlerin de desteği gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da desteği gerekiyor ama biz kurum olarak elimizden geleni yapıyoruz. Biliyoruz ki Edinburgh Festivali 50 yılı aşkın süredir her türlü destekle yapılıyor. Bunu tek başına bir kurumun üstlenmesi hiç kolay değil. Bu nedenle biz elimizden geleni yapıyoruz, ne mutlu ki seyircimizde çok ciddi bir karşılık buluyor. Çünkü bütün etkinliklerimiz çok dolu geçiyor, çok talep görüyor. Her sene yeni etkinlikler ekleyerek ve büyüterek ilerliyoruz. Sağ olsun İş Bankası Maximum kart ile çok büyük destek veriyor. Biz büyütmeye çalışıyoruz. Bu sene İş Bankası ile ikinci senemiz…. Onlar da festivale çok inanıyor. Her şeyden evvel genel seyirciye hitap eden, insanların yüzünü güldürmeyi amaçlayan çok moralli bir festival. Bunun içinde olmak, destek olmak… Bunlar çok önemli. Yapan bizler için de çok önemli. Gerek Beşiktaş Belediyesi Rıza Akpolat Başkan gerek İş Bankası… Bunların maddi kısmını söylemiyorum ama manevi olarak el ele olmak, inanıp birlikte yürüme kısmı bizim için çok kıymetli ve motive edici.
“İLK KEZ BİZDE SAHNEYE ÇIKTILAR”
• Uluslararası İstanbul Komedi Festivali’nin kültür - sanat camiasına kazandırdıklarından da söz edebilir misiniz?
Birçok insan ilk defa bizde sahneye çıktı. Mesela, Ayşe Balıbey mizahı çok yüksek bir insan. Yasemin Şefik de ilk defa bizde çıktı. Radyoda program yapıyordu, “Yapabilir miyim?” dedi, yaptı... Aynı şekilde Ayşe Balıbey de “Yapabilir miyim?” diyordu, biz Kaan Sekban ve Gülçin Özünal ile akşam yemeği yerken oradan aradık ve şu an inanılmaz başarılı. İlk çıkanlar, yeni yetenekler, yeni konseptler çıkarıyoruz, her sene yeni bir şey yapmaya çalışıyoruz. Keza çocuklar için de öyle…. Yurt dışından da şovlar getiriyoruz ve örnek oluyor. Bizden sonra başka şehirlerde de komedi festivalleri yapılmaya başlandı. Bunun bulaşıcı olması çok keyifli... Şimdilik biz İstanbul’da yapıyoruz. Başka şehirlerde de yapılabilir. Şu an için çok başındayız, 6’ncı yıldayız. Buraya gelen yabancı bir sanatçı başka bir şehirden devam edebilir. Burada gösterisini yapar, başka bir şehirde de yapar ve bu git gide büyür. Yurt dışından gelen sanatçıların sayısını da artıracağız. Sırf stand-up ile bırakmayacağız. Mizah içeren oyunlar getirmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki seneye de çok ciddi planlarımız var.
Sean McLoughlin
“DAHA ÇOK DESTEK LAZIM”
• Yaygınlaşması açısından oldukça yol kat ettiğinizi gördüm. Siz 6 yıl içinde, hedefinize ne ölçüde ulaştığınızı düşünüyorsunuz?
Yeterince ulaştığımızı söyleyemem. Daha fazla destek olması lazım. Bunu, kamu kurum ve kuruluşları adına söylüyorum ve İstanbul Belediyesi’nin de işe daha fazla girmesi lazım. Aynı şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da daha fazla destek olması lazım. Çünkü bu halka dönük ve oldukça moral verici bir festival. O nedenle tek başına bir kurum olarak büyümek kolay olmuyor.
Doğu Demirkol
“BİRÇOK İLKE VE YENİSİNE VESİLE OLUYOR"
• Gelir, masrafları karşılıyor mu?
Tabii ki “Bu işi nasıl yapmışlar?”diye yurt dışındaki benzer festivallerin fizibilitelerine baktık. Bize “3 gün yapın” dediler. 3 gün mümkün mü? Biz 6 günle başladık, şimdi bir aya yaygın halde. Gelirin masrafı aşağı - yukarı karşıladığını söyleyebilirim. 5 yıl hiçbir festival hiçbir şekilde kâr etmemiş. Bu, dünyada da böyle…. O nedenle böyle festivaller, yılların emeği ve yerleşmesiyle olabiliyor. Biliyorsun ilk günden beri yan yanayız, konuşuyoruz, sohbetini yapıyoruz. Nereden geldiğini sen biliyorsun. Yılmaz’ın Erdoğan, 16 sene sonra yaptığı ilk stand up ‘Münaşaka’ydı. İstanbul Komedi Festivali için yetiştirdi ve sahneye çıktı. Demet Akbağ hiç tek çıkmazdı. ‘Bir Demet Muhabbet’ ile ilk olarak İstanbul Komedi Festivali’nde sahneye çıktı. İstanbul Komedi Festivali, birçok ilke ev sahipliği yaptı, yapmaya devam ediyor. Eminim senin derin arşivinde ilkler listesi vardır. Ben şu an ezberden bunları söyleyebiliyorum. Sağ olsun pandemiden hemen önce Cem Yılmaz çıktı, çok güzel bir ev sahipliği yaptı. Bu sene de sürpriz olarak Gülse Birsel sahneye çıkacak. Birçok ilke ve yenisine İstanbul Komedi Festivali vesile oluyor.
“BKM MİZAHTA ZATEN BİR MARKA”
• Bir organizasyonun marka olması için 6 yıl çok erkendir ama İstanbul Komedi Festivali, kısa sürede marka oldu. Bunu sağlayan ana etmenler nelerdir ve kişiler kimlerdir?
BKM, mizahta zaten bir marka. Altyapı zaten var… Biz yola çıktığımızda İstanbul Komedi Festivali’nin dışından bir kurum değildik. Türkiye’deki çoğu stand - up'çı BKM’den çıkmıştır. Şimdi çok daha gelişti, yepyeni oluşumlar, çok güzel işler yapan genç, yeni arkadaşlarımız var ve bu çok güzel. Onlardan da yardım alıyoruz, karşılıklı yapıyoruz. Benim burada söylemeye çalıştığım; BKM’nin çok sağlam bir altyapıya sahip olduğu. BKM stand - up’ta var, komedi tiyatro oyunlarında var, filmlerde var, televizyon şovlarında var, sitcom’da var… Türkiye’nin en başarılı iki televizyon şovu ‘Güldür Güldür Show’ ile ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’… İkisi de ekranda 10 yılın üzerinde performans gösterdi. Bu, BKM’nin mizahta Türkiye’nin nabzını tutabildiğinin bir göstergesi. İkisinde de farklı şakalar, farklı skeçler var. Biz film deyimiyle, genel izleyiciye hitap ediyoruz. Keza İstanbul Komedi Festivali de öyle… Her türlü performansa, yer almak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açık, bekliyoruz. Bunun başarısının sırrı BKM’nin birikmiş deneyimidir. 29 yıllık BKM deneyimi üzerine biz bütün bunları bir platforma taşıyıp bir kurumsal çatı altına koyduk.
Lady Malumat
“HAYALLERİMİZ DE VAR PLANLARIMIZ DA”
• İstanbul Komedi Festivali’nin süresi açısından da içerik açısından da dünyanın en çok bilinen festivallerden geri kalır bir yanı yok. Bundan yola çıkarak İstanbul Komedi Festivali’nin tanınırlığının dünyaya yayılması açısından mutlaka hayalleriniz ve planlarınız vardır…
Evet, hayallerimiz de var, planlarımız da… Zaten yabancı sanatçıları davet ederken her zaman İstanbul Komedi Festivali’nin tarihçesini yolluyoruz. Neleri, nasıl bir platformda yaptığımızı hepsi biliyor. İsteğimiz, İstanbul Komedi Festivali’nin yabancı sanatçıların tur programına girmesi.
Dijital platformların dünyada yaygınlaşmasıyla yurt dışındaki stand up sanatçılarını da izleme imkanımız oluyor. Mesela, Ricky Gervais, Chris Rock… Hepsi Netflix’te var, orada izliyorsunuz. Başka platformlarda izliyorsunuz, YouTube’dan da takip ediyorsunuz. Artık, dünya çok değişti. Eskiden Cem Yılmaz’ı, Yılmaz Erdoğan’ı izleyebilmek için bilet alıp BKM Tiyatro’ya gelmeniz lazımdı. O yıllarda bankada çalışıyordum. ‘Bir Demet Tiyatro’ salı akşamları olurdu. Çarşamba sabahları herkes Yılmaz’ın şakalarını hatırlamaya çalışırdı. O zaman kesip kesip YouTube’a konulmuyordu. Biz eskiyiz ama şimdi herkes Instagram’da. Baktığın zaman o zamanlar ve şimdi arasında çok fark var ve insanlar orada izlediklerini canlı da seyretmek istiyor. Bizim oradaki büyük sanatçıları; Türkiye’ye getirme gibi bir planımız, hayalimiz ve bu yönde de bir çalışmamız var. İnşallah 10’uncu yıla varmadan bunların büyük bir kısmını, bugünkü sergi hayalimizi gerçekleştirdiğimiz gibi gerçekleştiririz. Sergiyi de Mevlut Akyıldız ile 5’inci yılında yapabildik. Gördüğün gibi olağanüstü güzel… Yurt dışı projelerini geliştirme hayalimiz var. İnşallah önümüzdeki seneki röportajımızda sana bir - iki isim vermiş olurum.
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“ÇOK MUTLU GİDİYORLAR”
• Yurt dışından birçok sanatçı geldi, bu yılda öyle… Onlar, İstanbul Komedi Festivali ile ilgili neler düşünüyorlar? Ortak kanaatleri nelerdir?
Çok mutlu gidiyorlar. İlk soruları da “İngilizce yapacağız, çeviri yok, anlaşılacak mı?” oluyor. Bizim stand - up yapılan salonlarımızın en fazla kapasitesi 1000 kişilik. Bu şehirde İngilizceyi ana dili gibi konuşan insanlar var. O nedenle şakaları karşılık bulup o enerjiyi yakaladıklarında çok mutlu oluyorlar. Çünkü Türkiye’ye ilk defa geliyorlar. Bu bir konser gibi değil… Konserde sahneye çıkıp şarkılar söyleniyor, herkes eşlik ediyor ve bitiyor. Şaka öyle bir şey değil. Şaka yapınca seyircinin gülmesi lazım ki sahne performansı o moral motivasyonla devam etsin. Biz de zaten mümkün mertebe bu tip isimleri seçmeye çalışıyoruz. Mesela, bu yıl İstanbul Komedi Festivali’nde çıkacak sanatçılardan biri Sean McLoughlin. Rick Gervais’in support act’tiydi. Ve mizahı bize çok uygundu. Londra’da izlediğimde ismini o gün not almıştım, özellikle ona teklif verdik ve geldi. Mümkün mertebe dijitalde ve sahnede izliyoruz, bize uygun olanları getirmeye çalışıyoruz.
'Aydınlıkevler'
“CHRIS ROCK’IN GELMESİNİ ÇOK İSTİYORUM”
• Mutlaka gelmesini istediğiniz kişiler vardır...
Evet, var… Ricky Gervais ve Chris Rock. Londra’da ikisine de çok gittim, bütün şovlarına mümkün mertebe yetişmeye çalışıyorum. Çok çok iyiler…. Zaten adları, Türkiye’de yapılan anketlerde en çok istenen yabancı sanatçı olarak geçiyor.
'Leyla ile Mecnun Değil'
“HEP BERABER KUTLAYACAĞIZ”
• 11 Kasım aynı zamanda ‘İstanbul Komedi Festivali’nin altyapısını oluşturan BKM’nin de kuruluş yıl dönümü. Önümüzdeki yıl 30 olacak. 30’uncu yıl için özel planlarınız, hazırlıklarınız var mı?
Evet, 29’uncu yılı. Seneye 30 olacak… Röportajdan önce konuştuk, senden bekliyoruz. Hep beraber kutlayacağız. “Beraber yürüdük biz bu yollarda” diyoruz.
'Türkçe Benim Evem - Kelimeler Adası'
“MELEK YAVRULARIMIZI DA DÜŞÜNDÜK”
• Önceki 5 yıldaki gözlemlerinize dayanarak, etkinliklere katılan seyircilerin neler düşündüğünü mutlaka biliyorsunuzdur. Seyircilerin ortak düşünceleri nelerdir?
Herkes çok memnun, özellikle çeşitlilikten çok memnunlar. En güzel tarafını şöyle söylüyorlar; “Biz geliyoruz, yemek yiyoruz, ondan sonra festivalde bir etkinliğe gidiyoruz, sonra çıkıp diğerine gidiyoruz”… Hafta sonu etkinliklerinde melek yavrularımızı da düşündük. Maslak Uniq’e gelip çok rahat yemeklerini yiyip çocuklarını bir tiyatro oyununa götürüp oradan çıkarıp tekrar güzel bir gün geçirip eve bırakıp kendileri akşam bir stand - up izlemeye gelebilirler. Çocuklar için de birlikte çok güzel zaman geçirilebilecek etkinlikler var. Aynı şekilde gençler için de öyle… Her yaştan seyircimizi düşündük.
Dilek Çelebi ile Doğaçlama Tiyatro Ligi
“KENDİMİZİ ÇOK ELEŞTİRİYORUZ”
• İstanbul Komedi Festivali’nin alameti farikalarından biri; hem çeşitlilik hem de her yaşa hitap ediyor olması…
Evet, aynen öyle… Biz BKM ekibi olarak İstanbul Komedi Festivali’ne çok gönül verdik. Gerçekten bu çok emek gerektiren bir iş. Burada ben görünüyorum ama geride ismini saymakla bitiremeyeceğim çok insan var. Gülçin Özünal'dan Zeynep Boyner'e, Türkan Ergüzel'den Seda Eray Akpek'e kadar aklınıza kim geliyorsa hepimiz çok emek veriyoruz. Dilay Kant'ı da söylemeden geçmeyeyim. Bütün ekip hayallerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Festival biter bitmez hemen bir toplantı yapıyoruz. Neyi doğru yaptık, neyi yanlış yaptık, neyi tekrar edelim, ne çok iyiydi” diye… Kendimizi çok sert eleştiren bir ekibiz. Düzenli olarak içerik toplantıları yapıyoruz. Herkes yeni fikirlerle geliyor. “Komedi olarak bunlar var, seneye de yapalım” gibi değil. Özgün içerikler de geliştiriyoruz. Bu yüzden hiç sahneye çıkmamış insanları da çıkarıyoruz. İş adamlarını çıkarıyoruz. Geçen sene futbolun yıldızları; Fatih Terim, Arda Turan, Ümit Davala sahneye çıktı. Ondan önceki sene iş insanları Mustafa Taviloğlu, Leyla Alaton, Agah Uğur çıktı. Geçen sene Ali Kerim Diler çıktı, çok başarılı oldu. “Neden bana haber vermedin?” diye çok sitem aldım. Sektörümüzün en tanınan en sevilen simalarından biri. Estetik dünyasının starı Ali Kerim Diler aramızda ama o gerçekten istek üzerine çıktı. Biz zaten çok memnunduk, koyacaktık, geçen sene kaçıranlar için yapacaktık ama deprem oldu. Bu sene ilk koyduğumuz isimlerin başındaydı. Sahne tozu yuttu artık, çıkış yok… Her sektörde sahneye çıkmış, çıkmamış, profesyonel olmuş, olmamış kişilerle fikir geliştirmeye çalışıyoruz. Aslında bizim bir planımız vardı ama bu sene yapamadık. Biz ‘İş’in Komiği’ yapıyoruz ama magazin tarafı, basın tarafı hiç yok. Sizlerden, gazeteci arkadaşlarımızdan da sahneye çıkarmamız lazım. O kadar eğlenceli geçiyor ki…
Seneye bir performans yaparız. Soruları biz soruyoruz ve hiç haberiniz olmuyor. Sana sorular geliyor, sorulara cevap veriyorsun. Çok eğlenceli oluyor. Çünkü sahneye çıkacağım, ne yapacağım gibi bir şey yok, “Varlığınız yeter” diyoruz ve çok hazır bir konseptimiz var. Bu tip şeyleri not alalım, seneye yapalım.