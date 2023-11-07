Zümrüt Arol Bekçe: Chris Rock'ın Türkiye'ye gelmesini çok istiyorum

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Dilek Çelebi ile Doğaçlama Tiyatro Ligi

“KENDİMİZİ ÇOK ELEŞTİRİYORUZ”

• İstanbul Komedi Festivali’nin alameti farikalarından biri; hem çeşitlilik hem de her yaşa hitap ediyor olması…

Evet, aynen öyle… Biz BKM ekibi olarak İstanbul Komedi Festivali’ne çok gönül verdik. Gerçekten bu çok emek gerektiren bir iş. Burada ben görünüyorum ama geride ismini saymakla bitiremeyeceğim çok insan var. Gülçin Özünal'dan Zeynep Boyner'e, Türkan Ergüzel'den Seda Eray Akpek'e kadar aklınıza kim geliyorsa hepimiz çok emek veriyoruz. Dilay Kant'ı da söylemeden geçmeyeyim. Bütün ekip hayallerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Festival biter bitmez hemen bir toplantı yapıyoruz. Neyi doğru yaptık, neyi yanlış yaptık, neyi tekrar edelim, ne çok iyiydi” diye… Kendimizi çok sert eleştiren bir ekibiz. Düzenli olarak içerik toplantıları yapıyoruz. Herkes yeni fikirlerle geliyor. “Komedi olarak bunlar var, seneye de yapalım” gibi değil. Özgün içerikler de geliştiriyoruz. Bu yüzden hiç sahneye çıkmamış insanları da çıkarıyoruz. İş adamlarını çıkarıyoruz. Geçen sene futbolun yıldızları; Fatih Terim, Arda Turan, Ümit Davala sahneye çıktı. Ondan önceki sene iş insanları Mustafa Taviloğlu, Leyla Alaton, Agah Uğur çıktı. Geçen sene Ali Kerim Diler çıktı, çok başarılı oldu. “Neden bana haber vermedin?” diye çok sitem aldım. Sektörümüzün en tanınan en sevilen simalarından biri. Estetik dünyasının starı Ali Kerim Diler aramızda ama o gerçekten istek üzerine çıktı. Biz zaten çok memnunduk, koyacaktık, geçen sene kaçıranlar için yapacaktık ama deprem oldu. Bu sene ilk koyduğumuz isimlerin başındaydı. Sahne tozu yuttu artık, çıkış yok… Her sektörde sahneye çıkmış, çıkmamış, profesyonel olmuş, olmamış kişilerle fikir geliştirmeye çalışıyoruz. Aslında bizim bir planımız vardı ama bu sene yapamadık. Biz ‘İş’in Komiği’ yapıyoruz ama magazin tarafı, basın tarafı hiç yok. Sizlerden, gazeteci arkadaşlarımızdan da sahneye çıkarmamız lazım. O kadar eğlenceli geçiyor ki…

Seneye bir performans yaparız. Soruları biz soruyoruz ve hiç haberiniz olmuyor. Sana sorular geliyor, sorulara cevap veriyorsun. Çok eğlenceli oluyor. Çünkü sahneye çıkacağım, ne yapacağım gibi bir şey yok, “Varlığınız yeter” diyoruz ve çok hazır bir konseptimiz var. Bu tip şeyleri not alalım, seneye yapalım.