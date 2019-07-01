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HaberlerGündemİstanbul trafiğinde son durum: Altunizade kilit

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışması nedeniyle İstanbulluların toplu ulaşım araçlarına yöneldi. Bu nedenle metrobüs duraklarında büyük yoğunluk yaşanıyor. Sabah saatlerinde Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

FSM Köprüsü'nde bakım onarım ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 4 şeridin kapatılmasının ardından trafik yoğunluğu devam ediyor.

 

Sabah saatlerinde işe giden vatandaşların köprüdeki çalışma nedeniyle toplu ulaşım araçlarına yönelmesiyle metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Altunizade metrobüs durağında da vatandaşların metrobüsü tercih etmesiyle durakta adeta insan seli oluştu. Altunizade metrobüs durağında oluşan yoğunluk ise drone ile havadan görüntüledi.

Metrobüs durağının yanı sıra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yoğun trafik oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolları ile Altunizade katılımı durma noktasına geldi.

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