Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem! 0:00 / 0:00

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İSTANBUL VE BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Düzce merkezli depremde İç Anadolu ve Marmara bölgeleri de sallandı.

Deprem, başta Düzce olmak üzere İstanbul, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli ve Edirne illerinde hissedildi.

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