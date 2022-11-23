Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce'de deprem fırtınası: 35 artçı sarsıntı meydana geldi

Düzce Göyaka'da bugün saat 04.08'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar sürüyor. Depremin ardından geçen ilk 2 saatte kaydedilen artçı sarsıntı sayısı 35 olarak kaydedildi.

ABONE OL
  • Düzce'de deprem fırtınası: Artçı sarsıntı sayısı 35 yükseldi! Kandilli ve AFAD son depremler tablosu

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Düzce ilimizin Gölyaka ilçesindeki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla 18 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz" denildi.
  • Düzce'de deprem fırtınası: Artçı sarsıntı sayısı 35 yükseldi! Kandilli ve AFAD son depremler tablosu

    AFAD'n son açıklamasının ardından 17 artçı sarsıntı daha meydana geldi. Böyelilikle artçı deprem sayısı 35'e yükseldi.
  • Düzce'de deprem fırtınası: Artçı sarsıntı sayısı 35 yükseldi! Kandilli ve AFAD son depremler tablosu

    İŞTE KANDİLLİ SON DEPREMLER TABLOSU:


    ..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
    .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
    ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
    Büyüklük
    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2022.11.23 07:04:43 40.9512 31.2160 9.2 -.- 1.4 -.- KOZLUK-(DUZCE) İlksel
    2022.11.23 07:03:11 40.8072 31.1348 8.0 -.- 1.4 -.- KUCUKMEHMET-(DUZCE) İlksel
    2022.11.23 07:00:28 40.7573 30.9485 5.0 -.- 1.9 -.- CAY KOYU-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
    2022.11.23 06:50:57 40.8272 30.9152 5.4 -.- 4.4 4.2 YONGALIK-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
    2022.11.23 06:47:12 40.8173 31.1145 9.3 -.- 1.5 -.- OZANLAR-(DUZCE) İlksel
    2022.11.23 06:34:30 38.4623 39.2060 6.8 -.- 2.1 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
    2022.11.23 06:25:12 40.8240 31.0973 3.8 -.- 1.5 -.- OZANLAR-(DUZCE) İlksel
    2022.11.23 06:24:39 40.7707 31.0568 7.6 -.- 1.5 -.- GOLORMANI-(DUZCE) İlksel
    2022.11.23 06:23:22 40.8093 31.0942 2.9 -.- 1.3 -.- HOCAOGLU-(DUZCE) İlksel
    2022.11.23 06:18:51 40.7552 30.8748 5.4 -.- 2.2 -.- DEGIRMENTEPE-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
    2022.11.23 06:15:34 40.9180 31.0728 17.7 -.- 1.3 -.- KAFYAYLA-CILIMLI (DUZCE) İlksel
    2022.11.23 06:12:29 38.4265 39.1947 5.0 -.- 2.1 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
    2022.11.23 06:10:15 40.7685 31.0122 7.6 -.- 2.5 -.- HACIYAKUP-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
    2022.11.23 06:08:55 40.7673 31.0202 3.5 -.- 2.4 -.- HACIYAKUP-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
    2022.11.23 06:03:24 40.7958 31.0610 5.0 -.- 2.1 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel
    2022.11.23 05:59:41 40.7950 30.9880 6.6 -.- 2.1 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
    2022.11.23 05:50:24 40.7847 30.9687 4.5 -.- 2.0 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
    2022.11.23 05:38:03 40.8320 31.0530 6.2 -.- 1.6 -.- FEVZIYE-(DUZCE) İlksel
    2022.11.23 05:36:46 40.8267 31.1090 3.6 -.- 2.6 -.- OZANLAR-(DUZCE) İlksel
    2022.11.23 05:16:46 40.8232 31.1228 4.3 -.- 2.5 -.- TURAPLAR-(DUZCE) İlksel
    2022.11.23 05:15:04 40.8293 31.1250 7.8 -.- 1.7 -.- OTLUOGLU-(DUZCE) İlksel
    2022.11.23 05:01:26 40.7702 31.0342 1.8 -.- 2.2 -.- HACIYAKUP-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
    2022.11.23 04:49:13 40.8142 31.0692 4.0 -.- 1.9 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) İlksel
    2022.11.23 04:48:55 40.7975 31.0247 6.9 -.- 2.0 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
    2022.11.23 04:46:33 40.8152 31.1138 5.4 -.- 1.6 -.- BATAKLICIFTLIK-(DUZCE) İlksel
    2022.11.23 04:42:15 40.8533 31.1027 7.8 -.- 1.5 -.- TASKOPRU-(DUZCE) İlksel
    2022.11.23 04:36:54 40.8258 31.1217 1.1 -.- 1.4 -.- OZANLAR-(DUZCE) İlksel
    2022.11.23 04:32:14 40.7842 30.8997 11.1 -.- 1.6 -.- BEKIROGLU-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
    2022.11.23 04:30:35 40.8143 31.0738 5.1 -.- 3.9 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) REVIZE01 (2022.11.23 04:30:34)
    2022.11.23 04:28:25 40.8317 31.0227 7.4 -.- 2.0 -.- YAYAKBASI-(DUZCE) İlksel
    2022.11.23 04:26:39 40.9030 30.9800 28.7 -.- 1.4 -.- AVLIYAN-CUMAYERI (DUZCE) İlksel
    2022.11.23 04:23:38 40.8070 31.0873 8.9 -.- 1.4 -.- HOCAOGLU-(DUZCE) İlksel
    2022.11.23 04:20:45 40.7962 31.0503 5.3 -.- 1.9 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) İlksel
    2022.11.23 04:18:53 40.9133 31.1405 5.0 -.- 1.6 -.- YAKA-(DUZCE) İlksel
    2022.11.23 04:18:06 40.7177 31.1742 5.5 -.- 1.7 -.- FINDIKLI AKSU-(DUZCE) İlksel
    2022.11.23 04:15:08 40.7927 31.1350 5.0 -.- 2.0 -.- KUCUKAHMET-(DUZCE) İlksel
    2022.11.23 04:08:14 40.8175 30.9868 10.6 -.- 6.0 6.0 SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE) REVIZE01 (2022.11.23 04:08:14)
    2022.11.23 02:15:00 38.5997 27.9808 7.4 -.- 1.3 -.- TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA) İlksel
    2022.11.23 02:09:58 38.3508 27.1670 6.4 -.- 2.2 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
    2022.11.23 00:51:55 39.9640 27.1822 7.3 -.- 3.2 -.- CINARCIK-YENICE (CANAKKALE) İlksel
    2022.11.23 00:40:15 35.8725 26.5225 22.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
    2022.11.23 00:19:05 37.1738 27.3065 4.9 -.- 1.8 -.- GULLUK KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2022.11.23 00:08:05 38.3400 27.1850 10.8 -.- 2.1 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
    2022.11.22 23:52:27 37.9627 27.1747 5.4 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2022.11.22 22:34:21 40.6610 42.1807 5.0 -.- 2.4 -.- KARATAS-OLTU (ERZURUM) İlksel
    2022.11.22 21:21:18 39.6942 29.1822 5.4 -.- 2.4 -.- HARMANCIK (BURSA) İlksel
    2022.11.22 21:09:23 36.3693 36.4255 5.0 -.- 2.5 -.- AKKERPIC-KUMLU (HATAY) İlksel
    2022.11.22 19:53:35 38.4835 39.1872 9.9 -.- 2.2 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
    2022.11.22 19:27:40 40.4663 29.1817 0.0 -.- 1.8 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.